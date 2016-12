FC Farul a ținut liderul în șah

Venită după o serie neagră de patru înfrângeri consecutive, FC Farul Constanța a obținut un rezultat de egalitate, scor 1-1, sâmbătă, pe teren propriu, în fața liderului FC Voluntari, în etapa a 15-a a Ligii a II-a. Constănțenii au deschis scorul prin I. Plămadă, în min. 9, mijlocașul Farului fructificând o pasă perfectă primită de la R. Neagoe, iar oaspeții au restabilit egalitatea prin C. Achim, în min. 25, după o bâlbâială a defensivei gazdelor. Pe final, Cl. Popa (min. 87) - de la gazde și Voduț (90+2) - de la oaspeți au fost eliminați pentru cumul de cartonașe galbene. „Am lucrat la psihicul jucătorilor pe tot parcursul săptămânii. Le-am spus că mai avem două meciuri în acest an și trebuie să scoatem cât mai multe puncte și au înțeles acest lucru. Cu mai mult curaj și noroc am fi putut câștiga. Despre arbitraj pot spune că parcă nou jucam în deplasare, nu FC Voluntari”, a spus antrenorul principal al Farului, Ion Barbu. În ciuda punctului obținut, gruparea de pe litoral rămâne în subsolul clasamentului Seriei 1. „Vom vedea ce se va întâmpla din iarnă, dar sigur trebuie schimbat ceva. Nu se mai poate continua astfel. Până la urmă, suntem Farul!”, a adăugat tehnicianul constănțean. Pentru FC Farul au evoluat următorii jucători: S. Ciucă - Cl. Popa, D. Ciobanu, Miulescu (60 Straton), R. Szalkai - Ochia (46 Cîrstoiu), R. Neagoe - Scărlătescu, Ivănică, I. Plămadă (73 Pîslaru) - M. Enciu.

Rezultatele etapei: FC Farul Constanţa - FC Voluntari 1-1, Săgeata Năvodari - Rapid CFR Suceava 0-6, CS Baloteşti - Unirea Slobozia 1-1, CF Brăila - SC Bacău 1-1, FCM Dorohoi - Academica Argeș 0-0, Gloria Buzău - ACS Berceni 7-1.

Clasament: 1. Voluntari 35p, 2. Suceava 28p (golaveraj: 31-14), 3. Academica Argeș 28p (25-14), 4. SĂGEATA NĂVODARI 24p, 5. Buzău 22p (16-26), 6. Slobozia 20p (19-16), 7. Brăila 20p (19-21), 8. Bacău 18p, 9. Berceni 15p, 10. FC FARUL CONSTANȚA 12p, 11. Balotești 11p, 12. Dorohoi 10p.