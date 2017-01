FC Farul, amendă de 10.000 de lei, plus terenul suspendat o etapă

Scandalul provocat de suporterii constănţeni la meciul din deplasare cu Victoria Brăneşti, din etapa trecută a Ligii a II-a, cînd doi fani au intrat pe terenul de joc, a adus sancţiuni dure pentru FC Farul. Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a decis ca formaţia de pe litoral să dispute următorul joc, considerat pe teren propriu, pe un stadion aflat la 60 km depărtare de Constanţa, clubul de pe litoral urmînd să plătească şi o amendă de 10.000 de lei. “Nu ştim dacă vom face apel, pentru că, din cîte am înţeles, este pedeapsa minimă. A contat mult faptul că s-au aruncat patru scaune spre jandarmi. Sîntem cu toţii supăraţi de turnura pe care au luat-o evenimentele şi o să am o discuţie cu membrii galeriei. Nu am decis încă unde vom juca”, a declarat preşedintele executiv al FC Farul, Mircea Crainiciuc. “Pe de o parte, este un dezavantaj pentru că nu vom evolua pe teren propriu. Pe de altă parte, la felul în care sîntem înjuraţi de public, mai bine jucăm în deplasare. Fanii au tot dreptul să fie supăraţi, dar pe unii jucători i-au fluierat încă de la încălzire. Eu îmi doresc să jucăm la Slobozia, pentru că este un teren bun”, a spus antrenorul principal Marius Şumudică. Cum meciul cu Petrolul Ploieşti, din etapa a 4-a a fost amînat, constănţenii vor disputa pe teren neutru partida cu Sportul Studenţesc, din etapa a 6-a.

Au venit întăririle

Oficialii constănţeni au început ofensiva pe piaţa transferurile, făcînd deja două achiziţii. Ieri, sub comanda lui Şumudică s-a antrenat Paul Papp, un fundaş central în vîrstă de 20 de ani, venit sub formă de împrumut pentru şase luni, de la FC Vaslui, după ce a fost căpitanul lui FC Botoşani în sezonul trecut. “Pentru mine, venirea la Farul reprezintă un pas înainte. Îmi doresc să mă integrez cît mai repede în echipă. Nu ştiu ce se va întîmpla în iarnă, dacă voi rămîne la Constanţa, pentru a pune umărul în lupta pentru promovare sau voi merge înapoi la Vaslui”, a spus Papp. Astăzi va sosi pe litoral un alt fundaş central, Diogo da Silva, care a evoluat în sezonul trecut la Gloria Buzău, iar mîine vor veni alţi doi “stranieri”. Este vorba de un mijlocaş ofensiv grec din liga a doua germană, Christos Papadopoulos, de la Fortuna Dusseldorf, dar şi de un atacant brazilian de la gruparea greacă Iraklis Salonic, Leandro. Marea surpriză ar putea fi venirea mijlocaşului Felix Dja Ettiene, în vîrstă de 30 de ani, de la Levante, echipă din liga a doua spaniolă. Acesta a negociat în vară cu Astra Ploieşti, dar cele două părţi nu s-a înţeles.