FC Farul, ameninţată cu depunctarea

Programată astăzi, la Casa Fotbalului din Bucureşti, şedinţa Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, rezervată ligii secunde, ar putea aduce veşti proaste pentru FC Farul Constanţa. Astfel, zvonuri confirmate de mai mulţi conducători din Liga a II-a dau ca sigură depunctarea grupării de pe litoral cu două puncte, din cauza restanţelor financiare către foşti jucători. Alături de clubul constănţean ar urma să fie depunctate şi alte echipe, Unirea Alba-Iulia, FC Olt, FC Snagov, FC Mureşul, Gloria Buzău, în timp ce Victoria Brăneşti, Mureşul Deva şi Arieşul Turda vor fi excluse din liga secundă.

Varianta a fost dezminţită de Marcel Lică, preşedintele Farului, care a explicat situaţia în care se află gruparea de pe litoral. „Nu s-a anunţat nimic oficial, dar s-ar putea să fie vorba de o neînţelegere. Noi aveam de achitat unele restanţe către mai mulţi jucători care au evoluat la Farul în sezonul trecut. Este vorba de sume mici, care au fost reeşalonate, iar ultima tranşă a fost plătită în urmă cu câteva zile. Conform regulamentului, trebuiau depuse la Comisia Juridică a FRF documentele pentru a face dovada plăţii atât în original, cât şi în copie. Noi am trimis actele prin fax, dar nu am putut trimite şi originalele, pentru că drumurile au fost închise. Le voi prezenta personal comisiei, astfel că nu nu se pune problema depunctării”, a spus Lică. Printre echipele ameninţate cu depunctarea s-ar putea număra şi Săgeata Năvodari, care se confruntă cu mari probleme financiare.

SORIN PARASCHIV, LA UN PAS DE CONSTANŢA. În cantonamentul de la Kemer, antrenorul Viorel Tănase are sub comandă un mijlocaş cu prezenţe în Liga Campionilor, Sorin Paraschiv. În vârstă de 31 de ani, fostul jucător al Stelei ar putea evolua pentru FC Farul în returul acestui sezon. „Jucătorul a sosit vineri seara în cantonamentul nostru de la Kemer. Sunt discuţii între conducerea clubului şi Paraschiv, iar în cazul în care, timp de o săptămână, jucătorul nu prinde niciun contract afară, va rămâne la FC Farul”, a explicat Tănase situaţia lui Paraschiv, care a mai trecut pe la Rimini, Unirea Urziceni si Volyn Luţk, iar ultima dată la Concordia Chiajna.

UN NOU SUCCES ÎN TURCIA. Aseară, formaţia de pe litoral a disputat al treilea joc amical din cadrul stagiului de pregătire din Turcia. Constănţenii au întâlnit o altă formaţie din liga secundă, UTA, în faţa căreia s-au impus cu 2-0, ambele goluri fiind reuşite de Pătulea, în min. 28 şi 57. Antrenorul Viorel Tănase a folosit următorii jucători - în primele 60 de minute: Curcă - I. Călin (15 Niţescu), Stegaru, Sipovici, Sascău - A. Neagoe, C. Pană, Buzea, Husein - Ivanovici, Pătulea; ultimele 30 de minute: Toma - Niţescu, L. Dobre, V. Sandu, Eze - Nicola, Enghin, S. Paraschiv, R. Neagoe - Al. Paraschiv, Meka. Ultimul este un atacant ivorian, fost internaţional de juniori, venit în probe, în timp ce Miron, Coteanu şi Andronic au acuzat o stare de oboseală şi au fost menajaţi. Cu zece minute înainte de final, UTA a ratat o lovitură de la 11 m, Mara trimiţând balonul în bară. „Mă declar mulţumit de joc, mai ales în prima repriză. Sunt mulţumit că nu am luat gol şi, încet-încet, echipa începe să crească, mai ales din punct de vedere tactic. Am întâlnit un adversar bun, omogen, cu acelaşi obiectiv ca noi, cu jucători buni, unii cu vechime în Liga 1, precum Hidişan şi Mara”, a spus Tănase.