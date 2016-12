FC Farul, ameninţată cu neprogramarea

DATORII CĂTRE GOSIC ŞI RASTOVAC. Formaţia pregătită de Ştefan Stoica ar putea rata startul returului Ligii a II-a din cauza restanţelor financiare faţă de doi jucători, care nu au evoluat deloc în acest sezon, sârbul Dragan Gosic şi slovenul Andrej Rastovac. Trimişi la echipa secundă în vara anului trecut, cei doi şi-au depus memorii la Federaţia Română de Fotbal, reclamând faptul că nu au mai fost plătiţi în ultimele şapte luni. După mai multe amânări, oficialii federaţiei le-au dat dreptate celor doi, existând varianta ca formaţia constănţeană să nu fie programată pentru meciurile din retur, dacă nu va achita datoriile către jucători. „Gosic este sub contract cu FC Farul încă un an şi jumătate. Am făcut memoriu, iar FRF a decis că, în următoarele 30 de zile, clubul din Constanţa trebuie să-i plătească jucătorului patru salarii. Termenul va expira în două săptămâni, iar FC Farul nu va mai fi programată în campionat până nu va achita restanţele. După aceea, vom face încă o notă la federaţie, pentru încă trei salarii, deoarece Gosic nu a mai fost plătit de şapte luni. Sper totuşi să nu se ajungă la neprogramare, iar preşedintele clubului să mă caute şi să negociem rezilierea contractului, dacă nu mai au nevoie de jucător”, a declarat Darko Maric, impresarul lui Gosic. Oficialii grupării de pe litoral au declarat însă că nu ştiu nimic despre o astfel de decizie şi au anunţat că vor să le rezilieze unilateral contractele celor doi jucători. „Am depus o hârtie la federaţie prin care cerem rezilierea contractelor, întrucât cei doi nu au jucat 10 la sută din meciurile disputate de FC Farul în ultimul an”, a spus preşedintele Sevastian Iovănescu. Decizia i-a surprins pe impresari, întrucât articolul invocat nu există în regulament. „Doar jucătorul poate cere acest lucru, nu clubul”, a spus Maric. „Există o asemenea prevedere, dar nu pentru cluburi, ci pentru jucători”, a întărit impresarul român Daniel Stanciu.

ASEDIAŢI DE MEMORII. Pe lângă Gosic şi Rastovac, alţi jucători constănţeni se află în conflict deschis cu FC Farul. Astfel, Dejan Rusmir a câştigat litigiul la Camera Naţională de Soluţionare a Litigiilor din cadrul FRF, care l-a declarat liber de contract pentru că nu a fost plătit timp de patru luni. Oficialii formaţiei de pe litoral susţin însă că au făcut recurs, iar jucătorul lipseşte nemotivat de la echipă în ultimele trei săptămâni. Alţi doi veterani, Ion Barbu şi Cosmin Paşcovici, ajunşi între timp la echipa a doua, aşteaptă judecarea memoriilor depuse după ce nu şi-au mai primit salariile în ultimele trei luni.