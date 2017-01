FC Farul, ameninţată de retrogradare

Nimic nu pare să mai oprească Farul din drumul către retrogradare, după ce constănţenii au bifat ieri al şaselea meci consecutiv fără victorie. Echipa pregătită de Constantin Gache a pierdut fără drept de apel pe terenul Oţelului Galaţi, în etapa a 16-a a Ligii I, ajungînd pe penultimul loc al clasamentului. Cu aceeaşi atitudine blazată, Curcă şi compania au ameninţat rareori poarta gazdelor, doar Gerlem reuşind să expedieze un şut periculos spre buturile adverse în prima repriză. Mult prea puţin pentru o echipă care are pretenţii de a juca şi în sezonul viitor în prima ligă. În schimb, gălăţenii au pus în practica jocul ofensiv preferat de Petre Grigoraş, care i-a dat o lecţie tactică omologului şi, totodată, prietenului său de pe banca tehnică a Farului. În ciuda intervenţiilor excelente a lui Curcă, salvat şi de bara laterală la lovitura de cap expediată de Jula, în prima repriză, dar şi a jocului bun făcut de Şchiopu, defensiva gîndită de Gache a cedat la o gafă imensă comisă de Mala. Fundaşul african a pierdut aiurea mingea şi Jula a deschis scorul în min. 64, după un sprint prelungit de la centrul terenului. Cu moralul la pămînt, oaspeţii au evoluat din ce în ce mai slab şi gălăţenii şi-au dublat avantajul tot după o eroare a lui Mala, cu două minute înainte de final. Jucătorul din Guineea Bissau l-a faultat clar pe Iorga în suprafaţa de pedeapsă şi Daniel Stan l-a învins fără probleme pe Curcă de la punctul cu var.

Au evoluat - Oţelul (antrenor Petre Grigoraş): Gribauskas - Gado, Sîrghi, Jelev, Semeghin - Szekely (85 Elek), G. Paraschiv, Brujan (57 Iorga), S. Ilie - D. Stan, E. Jula (76 Ad. Ionescu); Farul (antrenor Constantin Gache): G. Curcă - Farmache, Mala, Şchiopu, Maxim - Băcilă, Todoran, Pătraşcu, Voiculeţ (79 Mendy) - Chigou (46 Guriţă), Gerlem (67 M. Nae). Marcatori: E. Jula 64, D. Stan 88-pen. Cartonaşe galbene: Pătraşcu, Maxim. Spectatori: 3.000. Au arbitrat: Alexandru Tudor (Bucureşti) - Ionel Popa (Paşcani) şi Bogdan Velicu (Bucureşti).

Gache, la un pas de demitere

Înfrîngerea de la Galaţi ar putea aduce destituirea antrenorului Constantin Gache, care i-a găsit însă vinovaţi pe jucătorii săi pentru rezultat, anunţînd că nu va demisiona. “Nu reuşim deloc să ne concentrăm. Pe două greşeli mari ale fundaşilor mei am oferit trei puncte oţelarilor. Sînt sătul de atîtea vorbe, în care se spune să îmi dau demisia. Nu sînt eu vinovat că Gerlem nu este în stare să o bage în poartă de la 15 metri”, a spus tehnicianul constănţean, apărat de directorul tehnic al grupării de pe litoral, Ion Marin: “Nu este cazul să fie demis. Nu el este vinovat pentru rezultatele echipei. Jucătorii trebuie să îşi facă datoria”. În schimb, patronul Farului a lăsat să se înţeleagă că meciul cu Oţelul a fost ultimul pentru Gache pe banca tehnică a constănţenilor: “Este posibil să fie demisă actuala conducere tehnică, dar vreau să discut cu Gache şi Ion Marin ca să văd ce s-a întîmplat. Cred că este momentul să facem ceva, pentru că am avut răbdare şi nu cred că mai sîntem în situaţia să mai aşteptăm. Trebuie să luăm o decizie şi cu cît o luăm mai repede cu atît mai bine. Îmi este greu să spun dacă va fi schimbat şi Ion Marin, dar o schimbare de acest gen, a întregului corp tehnic ar putea crea şi mai multe probleme. În tot acest tur de campionat, cred că am jucat de nivelul locului (n.r. - 17) pe care ne aflăm acum. Sîntem într-o situaţie grea, Farul este într-o poziţie retrogradabilă şi, dacă vom continua aşa, este evident că nu avem nici cea mai mică şansă de a rămîne în prima ligă”.

De partea cealaltă, Petre Grigoraş s-a declarat extrem de mulţumit de rezultat. “Este o victorie meritată. Îmi pare foarte bine că este al doilea meci în care nu am primit gol şi sînt mulţumit că ne menţinem la minus 3 în clasamentul adevărului. În sfîrşit, avem şi noi o anumită continuitate în rezultate”, a explicat fostul tehnician al Farului.