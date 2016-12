FC Farul, amical cu Abatorul Slobozia

Numit pe banca tehnică la FC Farul Constanţa în urmă cu două săptămâni, antrenorul Viorel Tănase a început acţiunea de reconstrucţie a grupării de pe litoral. Tehnicianul venit de la Dunărea Galaţi are în lot 30 de jucători, pe care-i va testa în cele două jocuri amicale programate în această săptămână. Primul are loc azi, de la ora 11.00, pe terenul II din complexul sportiv Farul, când “alb-albaştrii” vor da piept cu Abatorul Slobozia, echipa din Liga a IV-a din Ialomiţa. Cu această ocazie, George Curcă va redebuta între buturile grupării de pe litoral şi vor fi folosiţi doi dintre jucătorii cunoscuţi aduşi în probe, Dino Eze şi Dumitru Copil. În plus, va fi testat moldoveanul Ştefan Oanţă, un fundaş central în vârstă de 22 de ani, venit de la Rapid Chişinău. Al doilea amical este programat sâmbătă, de la ora 11.00, când constănţenii vor juca pe teren propriu în compania echipei Eolica Baia, din Liga a III-a. Luni, elevii lui Viorel Tănase vor pleca într-un cantonament montan la Hotelul Olimpic din Poiana Braşov, pentru o perioadă de zece zile.