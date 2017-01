FC Farul apelează la sprijinul suporterilor

VOR MĂCAR EGAL LA BRĂILA. Neînvinsă în ultimele trei etape, FC Farul încearcă să se păstreze pe aceeaşi linie şi sâmbătă, când va da piept, în deplasare, cu CF Brăila, în etapa a 7-a a Ligii a II-a. Antrenorul Ioan Sdrobiş a mărturisit că şi-ar dori o victorie, dar s-ar mulţumi şi cu un punct. „Brăila este o echipă destul de bună, chiar dacă a adunat un singur punct în acest sezon. Mergem să jucăm ce ştim şi să nu pierdem. Orice punct adus din deplasare este super. Pe lângă ambiţie, trebuie să apară şi luciditate. Caut un mijlocaş cu clarviziune, care să coordoneze jocul, dar nu am aşa ceva în actualul lot. În iarnă, principalul obiectiv va fi achiziţionarea a doi mijlocaşi tineri, pe care îi am deja în vizor. Aş putea să-l folosesc pe acest post pe Câmpeanu, dar am pierde din forţa ofensivă. Oricum, începem să arătăm ca echipă, iar progresul faţă de prima etapă este enorm. Din păcate, în ultimele două etape am pierdut patru puncte pe deciziile arbitrilor”, a explicat tehnicianul constănţean. Constănţenii se confruntă cu numeroase probleme de lot, Lucan, Paşcovici, Abuzătoaie şi Ursachi fiind accidentaţi. „Avem un lot numeros, iar diferenţele de valoare dintre jucători nu sunt atât de mari. Îi voi da o şansă lui Hurdubei şi poate voi începe din primul minut şi cu Husein”, a adăugat Sdrobiş.

PROBLEME FINANCIARE. Gruparea de pe litoral se confruntă în continuare cu mari probleme financiare, având numeroase restanţe către foşti jucători. „Situaţia este pe muchie de cuţit în fiecare săptămână, iar eforturile patronului nu sunt suficiente pe termen lung. Din păcate, toate discuţiile din vară nu s-au materializat şi nu a mai venit nimeni lângă noi. În plus, când am făcut calculele financiare, m-am bazat pe cel puţin 2.000 de spectatori la fiecare meci de pe teren propriu. Pentru noi ar fi reprezentat principala sursă de venit şi ar fi acoperit un sfert din buget. Galeria este prezentă mereu la meciuri, dar avem nevoie de sprijinul tuturor suporterilor şi cred că nu este prea greu să dai câte 8 lei de două ori pe lună. Înainte de orice, spectatorii sunt primii care pot sprijini echipa, iar prezenţa lor în număr mai mare ar aduce şi alte surse de finanţare”, a spus preşedintele Farului, Relu Damian. „Echipa poate supravieţui sau poată să dispară în orice moment. Sunt datorii şi restanţe, nu avem bani şi ne-am putea trezi oricând neprogramaţi”, a avertizat Sdrobiş.