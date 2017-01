FC Farul are doi internaţionali de tineret

În ciuda unui sezon destul de slab, FC Farul se poate mîndri cu doi jucători selecţionaţi în lotul naţionalei de tineret al României. Mijlocaşii Florin Pătraşcu şi Vasile Păcuraru au făcut parte din formaţia care a remizat, 1-1, în deplasare, cu formaţia under 20 a Portugaliei, marţi seara, într-o partidă amicală disputată la Alcains. Naţionala pregătită de Emil Săndoi a deschis scorul prin Bogdan Stancu în minutul 21, lusitanii egalînd în repriza secundă, prin Orlando Sa. “Tricolorii mici” au dominat prima repriză, dar după pauză portughezii au controlat jocul şi şi-au creat mai multe posibilităţi de a marca. “A fost un meci bun făcut de echipa noastră, dar după pauză s-a simţit oboseala acumulată pe timpul deplasării. Sînt foarte bucuros că am prins din nou lotul naţional de tineret, dar şi mai bucuros că joc pentru Farul. Sper să o ţin tot aşa şi să nu dezamăgesc pe viitor”, a spus Păcuraru, care a fost chemat de selecţionerul Emil Săndoi pe ultima sută de metri înainte de plecarea în Portugalia. “Am jucat bine, cu o echipă bine organizată, dar România s-a dovedit o formaţie mai matură. În a doua repriză, am evoluat mai bine şi ne-am creat mai multe oportunităţi de gol. Rezultatul este unul echitabil”, a spus antrenorul gazdelor, Anthony Violante, la sfîrşitul jocului. Ambii jucători constănţeni au început meciul pe banca de rezerve, intrînd pe teren în finalul jocului. Florin Pătraşcu l-a înlocuit în minutul 73 pe Bogdan Stancu, în timp ce Vasile Păcuraru a fost introdus pe teren în minutul 88 în locul lui Sburlea. România (antrenor Emil Săndoi): Pantilimon - Ninu, Mardare, Tudose, Sepsi - Cr.Tănase (79 Ochiroşii), Ropotan, Chiacu (46 Sburlea, 88 V.Păcuraru) - Torje (73 Achim), Cigan (46 Gîngioveanu, 88 Homei), B.Stancu (73 Fl.Pătraşcu). Cele două formaţii se vor întîlni din în această seară, de la ora 19.00, la Castelo de Branco.