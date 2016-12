FC Farul are emoţii până la final

Aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, FC Farul Constanţa a ratat şansa de a scăpa de emoţii pe final de campionat, încheind la egalitate, scor 1-1, cu CF Brăila, într-o partidă disputată sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 28-a a Ligii a II-a la fotbal. Cu numeroase absenţe în formula de start, constănţenii au început jocul mai timid şi portarul Vlad Neagu a fost nevoit să intervină salvator la şutul lui Frunză. După un sfert de oră a apărut şi prima mare ocazie a elevilor lui Ion Răuţă, dar Bălaşa a respins de pe linia porţii şutul lui Ivanovici. A urmat o nouă ocazie a oaspeţilor, mingea expediată de Rusu fiind deviată de Neagu în corner, însă scorul a fost deschis de FC Farul în min. 21, când Călinţaru a plasat perfect o lovitură de cap pe lângă Bunduc. Replica oaspeţilor a venit imediat după pauză, când Fuchs, presat de un adversar, a reluat cu latul, din 3 m, în propria poartă. Gruparea de pe litoral şi-a revenit greu din şoc şi a irosit două mari oportunităţi de a reveni în avantaj, prin Ivanovici şi Buzea. Cu 20 de minute înainte de final, CF Brăila a rămas în inferioritate numerică, Bălaşa văzând al doilea cartonaş galben, iar constănţenii au pornit asaltul la poarta lui Bunduc. Portarul brăilean s-a opus spectaculos la şuturile trimise de Călinţaru şi Stoianof, ultimul nimerind şi transversala cu şase minute înainte de ultimul fluier. Mingea a refuzat să intre în poartă şi FC Farul încă tremură de emoţie, chiar dacă a bifat al cincilea meci consecutiv fără înfrângere.

LACRIMILE LUI RĂUŢĂ. La conferinţa de presă, antrenorul Ion Răuţă nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile, dezvăluind tensiunea din ultimele săptămâni. „Nu vă doresc să treceţi prin ce am trecut eu în ultimele două săptămâni. Am avut mari probleme cu refacerea jucătorilor, pentru că nu avem condiţii. Ne-a lipsit apa caldă, nu avem vitamine, în condiţiile în care au fost antrenamente zilnice. Ne-a lipsit prospeţimea, iar acest lucru s-a văzut, în special în prima repriză, când nu am reuşit să facem marcaj. Îmi pare rău că nu am câştigat, dar, cu ajutorul celorlalte rezultate, poate fi un punct salvator”, a spus tehnicianul Farului.

Au evoluat - FC Farul: Neagu - Niţescu, Buzea, Bumbac, M. Fuchs (88 Igiroşanu) - Ivanovici, Nicola (78 Ghenciu), Săceanu, Călinţaru - S. Popescu, S. Chiţu; CF Brăila: Bunduc - Bosoi, Bălaşa, Ignat, Necoară - S. Frunză (70 Puşcaşu), Ndigwe, R. Neagoe, Pungă - Bg. Rusu (46 Ciocîlteu), Ad. Câmpeanu. Cartonaşe galbene: Fuchs / Bosoi, Bălaşa 2, Frunză, Puşcaşu, R. Neagoe. Cartonaş roşu: Bălaşa (min. 70). Au arbitrat: Bogdan Anghelinei (Galaţi) - Andrei Simonis şi Cosmin Vătămanu (ambii din Bucureşti).