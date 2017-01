FC Farul are probleme în ofensivă

Cu doar o săptămînă înaintea reluării Ligii I, antrenorul Ion Marin se confruntă cu mari probleme în ofensivă, unde are puţine soluţii. Considerat marea speranţă a Farului, Daniel Florea nu a evoluat în jocurile amicale din stagiul de pregătire din Turcia. Mai mult, “Gică Fentă”, aşa cum îl alintă coechipierii, este oprit de la efort de către medici, după ce i s-au descoperit probleme la ligamentele încrucişate ale genunchiului drept. El a efectuat un RMN în urmă cu două zile şi ar putea ajunge la operaţie, dacă tratamentele nu vor da roade. Nici sîrbul Gosic nu s-a antrenat normal în ultimele zile, acuzînd dureri după ce s-a accidentat în meciul cu ungurii de la FC Haladasz, fiind lovit puternic în zona intercostală. În aceste condiţii, “Săpăligă” îi are la dispoziţie în ofensivă în acest moment doar pe Chico şi Gerlem, camerunezul Chigou, Guriţă şi Ştefan Ciobanu părăsind echipa de pe litoral în această iarnă. În plus, Voiculeţ a reintrat la antrenamente ieri după-amiază, efectuînd doar alergări uşoare, după cîteva zile de pauză cauzată de o accidentare. Nici Maxim nu se pregăteşte alături de coechipierii săi, fiind în recuperare după ce a absentat o lună tot în urma unei accidentări. Oricum, fundaşul stînga nu va evolua în prima etapă din acest an, programată vineri, 22 februarie, cînd Farul va întîlni pe Gloria Buzău, pe teren propriu, fiind suspendat. Niciunul dintre jucătorii cu probleme medicale nu a fost convocat de Ion Marin pentru ultimul joc de vericare, cu Delta Tulcea, care va avea loc sîmbătă, de la ora 15.00.