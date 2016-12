FC Farul aşteaptă dreptatea la TAS

Ajunsă aproape de finalul unui sezon extrem de slab, FC Farul încearcă să dea lovitura în ultima etapă a Ligii I şi să se salveze miraculos de la retrogradare. Strategia contănţenilor se bazează pe o victorie în partida din deplasare cu CS Otopeni, programată miercuri, de la ora 20.00, în runda a 34-a, coroborată cu un verdict favorabil de la TAS în litigiul cu Poli Iaşi din cazul “Nocturna” şi o eventuală retrogradare a celor de la FC Argeş. Tehnicianul Farului, Cristian Cămui, a explicat, din nou, de ce gruparea de pe litoral ar merita să cîştiga la “masa verde” litigiul cu Poli Iaşi: “S-a vorbit prea mult vizavi de punctele de la TAS. Noi sîntem mai îndreptăţiţi decît Poli Iaşi pentru cele trei puncte. Înaintea acelei etape noi aveam şase puncte, cu două înfrîngeri şi două victorii. Învinsesem Vasluiul, aveam un moral bun şi, ca atare, conducerea clubului dublase primele pentru partida de la Iaşi. În schimb, Iaşiul avea patru înfrîngeri în primele patru etape, iar dacă rămînea acea decizie a arbitrului, ar fi ajuns la -9 la adevăr după primele cinci etape, în timp ce noi am fi fost la +3. Apoi s-a programat rejucarea, după două luni şi jumătate. În această perioadă noi am jucat cinci jocuri în care am obţinut doar o victorie, în timp ce Iaşiul a acumulat şapte puncte, fiind pe o pantă ascendentă. A existat astfel o diferenţă între Farul din etapa a cincea şi Farul de la rejucare. Din punct de vedere al formei sportive, Iaşiul a bătut o altă echipă a Farului după cele două luni şi jumătate. Pe 23 august îi aveam în teren pe Rusmir şi Gerlem, iar la rejucare aceştia nu au mai putut evolua din cauza accidentărilor. Singurul merit al Iaşiului este că a cîştigat la rejucare, dar celelalte, lipsa unui generator, contestaţia faţă de decizia arbitrului, fac ca noi să fim îndreptăţiţi pentru cele trei puncte”. Tehnicianul constănţean se teme însă mai mult de partida de la Ploieşti decît de verdictul de la Lausanne: “Vom avea o partidă foarte grea la Otopeni, dar mergem numai la victorie. Este o presiune pe jucătorii noştri, mai ales că am reuşit să aducem lupta pentru evitarea locului 15 până în ultima etapă. Mi-e frică mai mult de jucătorii străini. Şi-au luat deja biletele de avion pentru a pleca acasă şi nu mai sînt concentraţi”.