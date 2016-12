FC Farul aşteaptă veşti din Regie

Clasată pe ultimul loc în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal la finalul primei părţi a campionatului, FC Farul Constanţa se pregăteşte pentru debutul returului. În prima etapă a părţii a doua a campionatului, constănţenii vor întâlni sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, liderul Sportul Studenţesc Bucureşti, dar oficialii grupării de pe litoral nu ştiu încă arena care va găzdui întâlnirea. În tur, bucureştenii nu au jucat toate meciurile pe stadionul din Regie, pentru că acesta nu a fost omologat, mutându-se la Ploieşti, pe stadionul “Astra”. Pe site-ul oficial al FRF a apărut însă că partida se va disputa în Regie. „Conform regulamentului, cu şapte zile înaintea jocului, am fi trebuit să fim înştiinţaţi oficial unde se dispută partida. Nu s-a întâmplat acest lucru, astfel că am încercat să aflăm singuri. Am sunat la federaţie şi la clubul bucureştean, dar nimeni nu a ştiut să ne spună. Nu-i normal, pentru că trebuie să ne facem programul pentru această deplasare. Probabil că ne vom caza între Bucureşti şi Ploieşti, ca să fim siguri că ajungem la meci”, a declarat, ironic, preşedintele Farului, Neculai Tănasă. În ciuda acestor probleme, conducătorul clubului constănţean este convins că elevii lui Alin Artimon pot scoate un rezultat bun împotriva Sportului. „Este foarte important felul în care vom debuta în retur. Mergem să câştigă, chiar dacă jucăm cu liderul, pentru că în situaţia noastră nu avem altă variantă. Ne-am pregătit serios în această iarnă, s-au făcut eforturi financiare şi aşteptăm să culegem roadele. Am reuşit să-l legitimăm pe Bumbac şi aşteptăm ca Ionuţ Constantinescu să fie declarat liber de contract în această săptămână, astfel încât să-l putem folosi sâmbătă”, a completat Neculai Tănasă.