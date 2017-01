FC Farul, avantajată pentru prima oară de arbitri în acest retur

Finalul întîlnirii dintre FC Farul şi FC Argeş, de duminică seară, disputată în cadrul etapei a 24-a a Ligii I la fotbal şi încheiată la egalitate, scor 1-1, a fost marcat de tensiune, jucătorii piteşteni fiind opriţi cu greu să nu îl linşeze pe asistentul Iulian Radu. Doar intervenţia antrenorului Dorinel Munteanu, dublată de cea a forţelor de ordine l-a salvat pe eroul negativ al meciului. Tuşierul din Bucureşti a semnalizat în mod eronat o poziţie de ofsaid la golul înscris, în min. 44, de Alexandru Bălţoi, lucru recunoscut de conducerea grupării de pe litoral. Tot în urma unei semnalizări venite de la Iulian Radu, centralul Marius Martiş a dictat lovitura de pedeapsă din care gazdele au egalat în ultimul minut. “Nu a fost nici ofsaid, nici lovitură de pedeapsă. Arbitrii ne-au furat intenţionat”, a acuzat preşedintele piteştenilor, Cornel Penescu. Extrem de nervos, acesta a încercat să intre în vestiarul arbitrilor, dar a fost oprit de forţele de ordine. În schimb, Dorinel Munteanu a avut un schimb dur de replici cu observatorul Valentin Alexandru. “Să faceţi ceva cu arbitrajul acesta, că avem probleme la fiecare meci”, a spus “Neamţul”, care şi-a continuat acuzele la conferinţa de presă: ”Am sperat mult de la acest joc, iar echipa s-a conformat în prima parte cu ceea ce discutaserăm înainte de meci. Din păcate, arbitrii au stricat jocul şi ne-au luat cele trei puncte. Arbitrii decid acest campionat şi cred că şi la meciurile ce decid echipele retrogradate trebuie arbitri buni, care să fie neutri. În acest moment, aceasta este valoarea arbitrajului românesc. Noi ne vom juca şansele pînă la capăt şi voi cere şi eu arbitri străini la meciurile pe care le mai avem de jucat”, a spus tehnicianul piteştean.

De partea cealaltă, Basarab Panduru şi-a lăudat jucătorii în ciuda rezultatului de egalitate. Mai surprinzător însă, antrenorul Farului a luat apărarea arbitrilor, spunînd că aceştia au fost corecţi. “Nu ştiu dacă sînt mulţumit sau nu de acest rezultat. Poate după ocaziile ratate aş putea spune că nu sînt, dar dacă ţinem cont că am egalat în ultimul minut, trebuie să spun că sînt mulţumit. Chiar dacă pierdeam, nu puteam să fiu supărat pe jucători, pentru că au jucat bine, au avut ocazii destule. Chiar dacă pierdeam, aş fi felicitat oricum arbitrii. Am avut o lovitură de pedeapsă clară în acea fază şi nimeni nu poate spune altceva. Ne aşteaptă meciuri grele acasă în continuare şi de aceea va trebui să cîştigăm în continuare. Nu am mai pierdut de şapte etape, iar cu FC Argeş am făcut şi spectacol. Am jucat mai bine ca niciodată, dar era cît pe ce să pierdem”, a explicat Panduru.

De asemenea, conducerea FC Argeş a emis, ieri, un comunicat în care “sesizează” Federaţia Română de Fotbal (FRF) că patronul clubului, Cornel Penescu, a fost ţinta unor “abuzuri de neimaginat” din partea angajaţilor Poliţiei constănţene, pe care îi numeşte “Garcea”, “miliţieni zeloşi” şi “miliţieni suporteri”. Luni, Penescu a fost surprins de aparatele radar conducînd o maşină Mercedes cu viteza de 131 km/ h, între Constanţa şi Valu lui Traian. Probabil supărat după remiza înregistrată la Constanţa, Penescu nu a oprit la semnalul poliţiştilor, continuîndu-şi drumul. Urmărit de trei maşini de poliţie, a fost oprit, în cele din urmă, la intrarea în Basarabi.