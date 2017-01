FC Farul, candidată certă la retrogradare

Cu lotul remaniat în această vară, cu un nou antrenor pe banca tehnică, dar şi cu altă conducere administrativă, FC Farul a avut un debut dezastruos în actualul sezon al Ligii I. Elevii lui Constantin Gache au înregistrat două eşecuri în primele două etape, fără să marcheze vreun gol şi au în faţă un program extrem de dificil. Vineri, în etapa a doua, “rechinii” au cedat la limită, scor 0-1, pe teren propriu, în faţa vicecampioanei Steaua Bucureşti, o formaţie care nu a reuşit să-i impresioneze pe cei 15.000 de spectatori aflaţi vineri seară, în tribunele Stadionului “Farul”. Scorul limitat s-a datorat atît jocului slab prestat de oaspeţi, dar mai ales tacticii defensive alese de antrenorul grupării de pe litoral. Faţă de prima etapă, Gache a făcut o rocadă între Todoran şi Voiculeţ, trecîndu-l pe primul în centrul liniei de mijloc şi a încercat să-l anihileze pe Dică printr-un marcaj sever al liberianului Ben Teekloh. Strategia a mers timp de o oră, vedeta bucureştenilor speculînd prompt eroarea africanului la o fază fixă. Pe plan ofensiv, s-a remarcat forma excelentă a brazilianului Gerlem, dar cea mai mare oportunitate de a marca i-a aparţinut lui Ciobanu, care a irosit şansa egalării cu un sfert de oră înainte de final. “Sînt mulţumit parţial de joc. Am închis bine spaţiile şi pot număra pe degetele de la o mînă ocaziile Stelei. La ocazii am fost egali cu Steaua. Păcat că nu am avut curaj să ieşim mai mult pe faza de atac”, a recunoscut şi tehnicianul constănţean. Chiar dacă în jocul echipei s-a văzut clar un salt valoric faţă de meciul din Bănie, din prima etapă, Farul s-a înscris clar pe lista principalelor candidate la retrogradare, deţinînd deja “lanterna roşie” a clasamentului. “Steaua rămîne Steaua. Nu a strălucit, dar a cîştigat. Ne-am dorit, am dat totul, dar ne-au dat gol dintr-o fază fixă şi asta a fost. Steaua are faţă de Liga Campionilor. Sînt în creştere, ca şi noi”, a adăugat mijlocaşul Dinu Todoran.

Emil Nanu stă o lună

Schimbat la pauză, atacantul Emil Nanu a suferit o fisură la laba piciorului stîng şi va lipsi o lună de pe teren. Atacantul venit în această vară de la Delta Tulcea va avea piciorul imobilizat în ghips pentru trei săptămîni, după care va trebui să facă recuperare cel puţin o săptămînă. “Nanu a jucat cu o fisură la laba piciorului şi probabil este vina mea că nu l-am schimbat mai devreme. Şi el, şi Ciobanu, vin din Liga a II-a şi e mai greu pentru ei”, a explicat Gache. În aceste condiţii, antrenorul Farului va avea la dispoziţie un singur atacant de careu cu ceva experienţă, Ciobanu, cealaltă variantă fiind Florin Neaga, de la echipa secundă, care nici măcar nu a prins lotul în aceste prime două etape.