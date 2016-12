FC Farul caută adversari în Italia

Plecată într-un stagiu de pregătire în Italia, formaţia pregătită de Marius Şumudică a disputat deja două meciuri de verificare, ambele cîştigate. De fiecare dată însă, adversarii au fost modeşti, Lucchese, din liga a patra italiană şi Koninklijke AS Eupen, formaţie de mijlocul clasamentul în liga secundă belgiană. În plus, anunţatele întîlniri cu cele două echipe din Seria A, AC Siena şi AS Livorno, dar şi gruparea din Serie B, AC Mantova, nu vor mai avea loc. În aceste condiţii, Vlas şi compania vor continua şirul amicalelor tot împotriva unor formaţii modeste. Astfel, sîmbătă seara, elevii lui Şumudică vor susţine o partidă de verificare, dar nici tehnicianul, nici jucătorii, nu ştiau încă numele adversarei. Cel mai probabil însă, fariştii vor juca cu AC Cesena (Serie B), cea mai puternică echipă întîlnită pînă acum în perioada de pregătire. Luni, constănţenii vor da piept cu o selecţionată formată din jucători liberi de contract din ligile inferioare italiene, care se pregătesc la Coverciano, în speranţa găsirii unui angajament. Miercuri, cu o zi înaintea revenirii în ţară, Farul îşi va măsura forţele cu o altă echipă italiană din liga a patra, AC Sangiovannese. Totuşi, organizatorii cantonamentului încearcă disperaţi să găsească o grupare mai puternică, dispusă să joace împotriva constănţenilor. “Am mai vrea un amical, dar să vedem ce va găsi impresarul care a organizat turneul”, a declarat directorul general al FC Farul, Mircea Crainiciuc. Oficialul grupării de pe litoral a mărturisit că formaţia constănţeană s-ar putea întări pe ultima sută de metri. “În funcţie de ce va spune Marius Şumudică la sfîrşitul stagiului din Italia, s-ar putea să mai aducem un jucător de valoare”, a explicat Crainiciuc.