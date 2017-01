FC Farul caută adversari pentru amicale

Primul meci amical disputat de fotbaliştii Farului în stagiul de pregătire din localitatea austriacă Kremsmunster l-a mai liniştit pe antrenorul Constantin Gache. Tehnicianul a folosit în disputa cu echipa doua a formaţiei Red Bull Salzburg, cîştigată cu 3-1, acelaşi sistem pe care intenţionează să-l utilizeze şi în campionat, 4-4-2. “A fost un meci bun, în care am întîlnit şi un adversar bun, chiar dacă în repriza a doua atitudinea şi prestaţia unor jucători m-a nemulţumit. Per total, a fost însă o partidă bună, care a scos în relief atît punctele bune, cît şi cele vulnerabile”, a explicat tehnicianul constănţean, care s-a declarat mulţumit şi de lotul pe care îl are la dispoziţie: “Pînă la închiderea perioadei de transferări este loc şi de plecări şi de veniri pentru că nimeni nu este bătut în cuie sau de neînlocuit. În mare lotul s-a făcut şi sînt mulţumit de jucătorii pe care îi am la dispoziţie”, a explicat Gache.

Din cauza problemelor organizatorice, constănţenii nu reuşesc să găsească adversari puternici pentru meciurile de verificare. “Continuăm antrenamentele, dar în acelaşi timp căutăm şi adversari pentru jocurile amicale. Miercuri avem programat un test cu o formaţie austriacă din liga a treia, iar în aceste zile şi-au anunţat prezenţa la Kremsmunster şi două formaţii din prima ligă germană, Hertha Berlin şi Energie Cottbus. Ar fi mai nimerit dacă am reuşi să perfectăm un joc cu una dintre aceste grupări”, a spus Gache. Antrenorul a explicat şi absenţa portughezului Elio Wilson de la primul amical din Austria: “Se antrenează cu noi, este un jucător de perspectivă în vîrstă de doar 19 ani şi vom vedea pe viitor ce poate”.