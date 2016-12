FC Farul caută formula câştigătoare

Clasată pe locul 9 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal după disputarea primelor 16 etape din sezonul regulat, FC Farul Constanţa nu a renunţat la calificarea în play-off. Gruparea de pe litoral este la o distanţă de numai trei puncte de locul 6 şi are nevoie de un parcurs bun în partea a doua a campionatului pentru a-şi îndeplini obiectivul. În acest sens, conducerea clubului a făcut o campanie bună de achiziţii în această iarnă, aducând jucători cu experienţă (portarul Claudiu Puia, mijlocaşii Valentin Apostol şi Sergiu Scărlătescu şi atacantul Cristian Cristea), dar şi mulţi tineri: fundaşul Ionel Ghinea şi mijlocaşii Dan Stan şi Ionuţ Daniel Florea. Misiunea de a forma o echipă nouă i-a revenit antrenorului Ştefan Petcu, care a cristalizat o formulă de start după o lună de pregătire.

Ultima partidă de verificare, 0-4 cu Săgeata Năvodari, a arătat însă destule carenţe în jocul constănţenilor. „S-a simţit oboseală, pentru că abia am încheiat perioada de acumulări fizice. Din acest moment vom lucra mai mult la partea tehnico-tactică, dar timpul rămas la dispoziţie este destul de scurt, pentru că vom începe campionatul pe 1 martie. Mă îngrijorează faptul că am avut destul de puţine acţiuni ofensive, deşi jocul combinativ a părut în creştere în al doilea amical, cu Dunărea Călăraşi. În plus, nu sunt soluţii în defensivă, unde Bumbac este o piesă de bază, iar în absenţa lui nu găsim soluţii şi trebuie să improvizăm. Mai sunt multe posturi descoperite şi nu prea există echilibru în lot. S-a văzut în partea secundă, când am introdus jucătorii tineri, că nu vine nimic din urmă. De altfel, în afara celor doi juniori din echipa de start, nu mai am soluţii bune la dispoziţie”, a spus Petcu.

Antrenorul Farului speră să facă ultimele retuşuri în cele două partide de verificare rămase până la primul meci oficial, programat pe 1 martie, în fieful celor de la CF Brăila. „Mai sunt încă două jocuri: miercuri, la ACS Berceni, şi sâmbătă, tot în deplasare, cu Dunărea Călăraşi. Sper că jocul se va îmbunătăţi, dar nu pot face minuni”, a explicat Petcu.