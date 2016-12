FC Farul caută fundaşi centrali

După o săptămână de la reluarea pregătirilor, FC Farul Constanţa încearcă să formeze un lot competitiv pentru cantonamentul de la Predeal, programat în perioada 18-29 iulie, perioadă în care formaţia de pe litoral va susţine şi trei jocuri de verificare. Oficialii constănţeni au decis să renunţe la o mare parte dintre tinerii veniţi în probe, Gospodin, Boritz, L. Bubuleandră, Banoti, I. Marin, Pelican, Buciulescu, Dedu, D. Forminte fiind anunţaţi la finalul trialului de sâmbătă că nu intră în vederile antrenorului Marian Pană. În aceeaşi situaţie se află şi veteranul Cosmin Paşcovici, care a aflat cu surprindere decizia conducerii tehnice.

„La finalul campionatului trecut am discutat cu cei din conducerea clubului. Mi s-a comunicat clar că este nevoie de mine şi că mi se va prelungi contractul. În aceste condiţii, am decis să nu accept o ofertă bună, venită de la o altă echipă pretendentă la promovare, pentru că mi-am dorit să rămân la Constanţa. Nici măcar nu mi s-a spus că este nevoie de mine de la începutul pregătirilor, ci o săptămână mai târziu. Nu mi se pare corect să fiu tratat astfel, după ce am jucat atât timp la Farul. Mai am două oferte şi voi vedea unde îmi voi continua cariera”, a acuzat Paşcovici. Pe lângă acesta, constănţenii au mai pierdut un fundaş central, Cătălin Vlaicu, jucător venit în probe în urmă cu o săptămână. Fostul căpitan al Gloriei Buzău nu a accepta cererea oficialilor grupării de pe litoral, care i-au cerut să joace în meciul amical programat miercuri seară, cu Eolica Baia, înainte de a-i face o ofertă concretă, şi a părăsit Constanţa. Drept urmare, în lotul lărgit a fost cooptat juniori Cătălin Fătu, un fundaş central în vârstă de 19 ani, care a semnat un contract pe trei sezoane cu FC Farul. Altfel, opt dintre jucătorii de bază, L. Ştefan, Şt. Ciobanu, Sascău, I. Barbu, Niţescu, Păduraru, Paraschiv şi Zdrâncă, au efectuat ieri un control cardiac de rutină la o clinică de specialitate din oraş.