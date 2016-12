FC Farul caută un fundaş central şi un portar

NEGOCIERI FĂRĂ REZULTAT. Confruntată cu probleme de efectiv, FC Farul se zbate să găsească soluţii pentru defensivă până la plecarea în cantonamentul din Antalya. Constănţenii au deschis deja negocieri cu mai multe echipe din prima ligă, însă nu au reuşit să obţină acordul pentru vreun jucător. „Prioritatea noastră este să găsim cât mai repede un fundaş central şi un portar. Am discutat cu Steaua, care i-a propus sub formă de împrumut până în vară pe Ninu şi Bicfalvi în schimbul unui împrumut a lui Măţel, însă nu am fost de acord. De la Vaslui am încercat să-l luăm din nou pe Papp şi am vorbit cu domnul Porumboiu, care a spus că s-ar putea să ni-l împrumute la finalul pregătirilor, dar nu putem aştepta până atunci. În schimb, au fost propuşi Markovic şi Buhăescu, însă ultimul nu ne interesează, pentru că este fundaş dreapta, iar pe acest post avem copiii noştri, pe care trebuie să-i creştem. În privinţa portarului, nu ştiu cât putem aştepta să vedem dacă vine Curcă. În cantonamentul de la Braşov vom lua cel mult 26 de jucători, dar vreau ca lotul să fie deja conturat”, a spus Ştefan Stoica. Dornic să revină la Constanţa, portarul George Curcă a încercat să discute situaţia sa cu oficialii dinamovişti, însă întâlnirea s-a amânat pentru azi, când va afla dacă va juca în retur la Farul. Tehnicianul Farului l-a chemat ieri la antrenamentele echipei mari pe Florentin Tudorache, un fundaş central în vârstă de 18 ani, de la FC Farul II. În această dimineaţă, lotul formaţiei de pe litoral va face vizita medicală la Constanţa.

DOAR TREI AMICALE PERFECTATE ÎN TURCIA. Constănţenii vor începe seria meciurilor la finalul cantonamentului de la Poiana Braşov, când vor da piept, la Slobozia, cu formaţia locală din Liga a III-a, Unirea. În schimb, în stagiul de pregătire din Antalya, elevii lui Ştefan Stoica vor susţine cinci meciuri de verificare, fiind perfectate până în acest moment doar trei dintre acestea - 31 ianuarie: cu Gyeongnam (locul 7 în prima ligă din Coreea de Sud), 2 februarie: cu Sutjeska (locul 8 în prima ligă din Muntenegru), 4 februarie: cu FK Napredak Krusevac (locul 11 în prima ligă din Serbia). „Până la plecarea spre Turcia vor fi perfectate încă două meciuri amicale”, a confirmat managerul general al constănţenilor, Vicenţiu Iorgulescu. Ultimul amical înaintea reluării campionatului este programat pe 14 februarie, la Constanţa, în compania celor de la Unirea Slobozia.