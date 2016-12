FC Farul, cu gândul la play-out

După ce a ratat obiectivul fixat pentru sezonul regulat al acestui sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa se pregăteşte pentru lupta din play-out, cu gândul la salvarea de la retrogradare. Supărat în urma prestaţiei echipei din meciul cu Rapid Bucureşti, antrenorul Ştefan Nanu s-a declarat dezamăgit de atitudinea jucătorilor experimentaţi din lot. „Mă aşteptam la mai mult de la jucătorii cu experienţă, Barna, Cristea şi Apostol, dar am fost mai mulţumit de prestaţia tinerilor. A fost clar o diferenţă de valoare în favoarea Rapidului, care ne-a dominat, dar au avut două şuturi pe poartă şi au marcat de două ori. Nu se poate aşa ceva. Ba chiar, în inferioritate numerică, am avut o atitudine mai bună şi ne-am apropiat mai mult de poarta oaspeţilor”, a spus Nanu. Tehnicianul grupării de pe litoral şi-a făcut calculele pentru ultimele etape din prima parte a campionatului. „Dacă în acest moment s-ar termina campionatul am fi retrogradaţi, pentru că am luat doar nouă puncte până acum în meciurile directe cu celelalte echipe din play-out. În aceste condiţii, meciurile cu Rapid CFR Suceava şi Dunărea Galaţi, din sezonul regulat, au devenit extrem de importante pentru noi. Avem mare nevoie de puncte şi suntem obligaţi să câştigăm partida de pe teren propriu, cu sucevenii, şi să nu pierdem la Galaţi. Altfel, vom avea o misiune extrem de grea în play-out. Am încredere în băieţi, pentru că, în afară de meciurile cu Rapid şi CSMS Iaşi, care se luptă la promovare, nu am fost cu nimic mai prejos decât adversarii întâlniţi în jocurile oficiale din acest sezon. Vreau să profit de pauză şi să ne încărcăm un pic la capitolul fizic, pentru a putea duce la un nivel bun acest final de campionat”, a declarat Nanu.

DOI “STRANIERI” ÎN PROBE La antrenamentele din ultimele zile au fost prezenţi şi doi “stranieri”, veniţi din postura de jucători liberi de contract. În vârstă de 20 de ani, croatul Ivan Bilus este mijlocaş central şi a evoluat, în prima parte a sezonului, la echipa secundă a celor de Ezgebirge Aue, în liga a V-a din Germania. În schimb, atacantul Thierry Joel Yangue a trecut pe la echipe importante din Polonia, LKS Lodz şi Polonia Varşovia, dar nu a jucat prea mult, iar ambele formaţii au fost retrogradate în ligile inferioare din cauza problemelor financiare. Camerunezul în vârstă de 24 de ani a dat probe la mai multe formaţii din liga secundă poloneză şi speră să-l convingă pe Ştefan Nanu că reprezintă o soluţie pentru ofensivă.

PAUZĂ PENTRU CONSTĂNŢENI Azi, de la ora 15.00, este programată etapa a 22-a a Ligii a II-a, însă FC Farul stă, întrucât adversarul s-a retras din campionat. Programul etapei: Rapid Bucureşti - Unirea Slobozia (în direct la TVR 3), Rapid CFR Suceava - FC Clinceni, Dunărea Galaţi - CF Brăila, ACS Berceni - ASC Bacău, Gloria Buzău - Unirea Tărlungeni. CSMS Iaşi stă.

Clasament: 1. Rapid Bucureşti 38p (golaveraj: 29-16), 2. CSMS Iaşi 37p (33-15), 3. Unirea Slobozia 35p (25-20), 4. FC Clinceni 27p (29-20), 5. ACS Berceni 27p (24-18), 6. SC Bacău 24p (24-22), 7. Unirea Tărlungeni 20p (11-15), 8. Gloria Buzău 19p (20-19), 9. FC FARUL CONSTANŢA 18p (12-28), 10. CF Brăila 16p (21-31), 11. Rapid CFR Suceava 16p (17-29), 12. Dunărea Galaţi 11p (19-31).