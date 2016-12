FC Farul dă speranțe la promovare

Candidată la promovarea în prima ligă, FC Farul a obținut o victorie extrem de importantă în duelul de tradiție cu Rapid București, scor 1-0, disputat duminică seară, pe teren propriu, în etapa a 2-a a Ligii a II-a. După o primă repriză ștearsă, elevii lui Constantin Gache au revenit spectaculos după pauză, când au marcat și unicul gol, prin Sorin Chițu, în min. 69. Prestația constănțenilor din repriza secundă îi îndreptățește să spere la o revenire pe prima scenă a fotbalului românesc după o pauză de șapte ani, dar drumul este lung. „Este important că am bătut Rapidul, care este principala candidată la promovare. Ținând cont de repriza a doua, cred că a fost un joc reușit pentru echipa noastră, care ne dă speranțe pentru viitor. Consider că lotul este destul de bun, dar încă nu jucăm la sută la sută din potențial. Eu prevăd intrarea în formă, din punct de vedere fizic, după etapa a 4-a, pentru că este un campionat lung, cu sezon regulat și play-off. Poate jucătorii nu au prospețime și pentru că am început antrenamentele mai târziu și am încărcat fizic destul de mult. Primordială este echipa, dar fără ajutor pentru club va fi foarte greu să promovăm. Este păcat, pentru că în anul viitor nu vom mai avea această șansă, pentru că se va forma o singură serie. În acest campionat, ar fi un parcurs mult mai ușor către promovare”, a spus antrenorul Farului. „Este o victorie foarte importantă, împotriva unei echipe bune. Mă bucur că am reușit să înscriu și mi-am ajutat echipa să înscrie. Am mulțumit suporterii, care sunt foarte importanți pentru noi, dar și conducătorii clubului”, a declarat marcatorul golului victoriei, atacantul Sorin Chițu.

Au evoluat echipele - Farul (antrenor Constantin Gache): Gudea - Milea, D. Bratu, Şt. Rusu, I. Barna - M. Ion, Ad. Ionescu, Cristocea (90+2 Al. Grigoraş), Nicorec (84 Băjan) - S. Chiţu, Pătulea (90+4 Butoi); Rapid (antrenor Dan Alexa): Romero - Kusmir, Robuste, Grassi, Josl - Trandu, Moke - G. Ganea (75 Burcea), I. Popa (64 Luque), Tudoran - N’Koyi (58 Djalo). Cartonaşe galbene: Ad. Ionescu, Cristocea, Pătulea / Josl. Au arbitrat: Marian Barbu (Făgăraş) - Ionuţ Babadac (Alexandria) şi Gabriel Catană (Târgovişte).

Celelalte rezultate ale etapei: Rapid CFR Suceava - Bucovina Pojorâta 2-1, SC Bacău - Dacia Unirea Brăila 0-1, Oțelul Galați - Dunărea Călărași 0-1, ACS Berceni - Academica Clinceni 1-1. Meciul Gloria Buzău - Ceahlăul Piatra Neamț s-a amânat, iar CS Balotești a stat.

Clasament: 1. Dacia Unirea Brăila 6p, 2. Academica Clinceni 4p (golaveraj: 4-1), 3. Dunărea Călărași 4p (2-1), 4. Rapid 3p (3-1), 5. FC Ceahlăul 3p (2-0), 6. Rapid CFR Suceava 3p (2-2), 7. FC FARUL 3p (1-3), 8. Gloria Buzău 1p (2-2), 9. ACS Berceni 1p (1-1), 10. Bucovina Pojorâta 1p (3-4), 11. SC Bacău 1p (1-2), 12. CS Balotești 0p (0-3), 13. Oțelul Galați 0p (0-4).