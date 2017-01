FC Farul, din nou cu trei fundaşi centrali

Doar patru puncte în ultimele cinci meciuri. Acesta este palmaresul negativ care i-a determinat pe antrenorii Farului să schimbe sistemul de joc pentru întîlnirea cu Pandurii Tîrgu Jiu, programată vineri, de la ora 19.30. După ce au jucat în ultimele sezoane cu deja clasicul 4-4-2, tehnicienii constănţeni sînt decişi să revină la sistemul cu trei fundaşi centrali. “Cînd a venit la Constanţa, Momcilo Vukotic a găsit deja sistemul cu patru fundaşi în linia defensivă şi nu a vrut să schimbe nimic. Ulterior, au fost probleme cu accidentările şi s-au găsit înlocuitori pe măsură. Ne bazăm pe jucătorii cu experienţă care au dus greul în ultimii ani“, a explicat secundul Lucian Marinof. Decizia este mai mult decît suprinzătoare, mai ales că în urmă cu doi ani conducerea clubului a anunţat că de la copii pînă la echipa de seniori se va juca în acelaşi sistem. În plus, oficialii s-au lăudat cu promovarea tinerilor din propria pepinieră după calificarea în turul al treilea al Cupei UEFA Intertoto, în dauna bulgarilor de la Lokomotiv Plovdiv. “Nu este vorba de o schimbare în strategia clubului, dar cînd se face o infuzie puternică de tineret este greu să îndeplineşti un asmenea obiectiv. Dacă se doreşte promovarea tinerilor, nu trebuie păstrat obiectivul. Să nu uităm că din 1999 pînă anul trecut nu au fost aduşi în prima echipă jucători din propria pepinieră. Acum au fost promovaţi mai mulţi, Păcuraru, Soare, Larie şi alţii, care au nevoie de timp pentru a ajunge la nivelul primei ligi“, s-a scuzat Marinof.

Cinci stagii de pregătire

După meciul cu Pandurii Tîrgu Jiu, constănţenii vor intra într-un stagiu de pregătire la stadionul propriu. Este al cincilea cantonament din sezon, după cele din Grecia, Bulgaria, Franţa şi Cîmpina. “Nu am vrut să riscăm să mergem într-o zonă montană şi să ne trezim că nu avem terenuri de antrenament. În plus, jucătorii au avut prea multe cantonamente în acest început de sezon şi doar o săptămînă de vacanţă şi poate interveni uzura“, s spus Marinof. Pentru meciul cu Tîrgu Jiu, din lotul Farului vor lipsi Liviu MIhai şi Vasile Păcuraru, ultimul fiind suspect de leziune de menisc la genunchiul drept. Dacă diagnosticul se va confirma, mijlocaşul va fi operat şi va pierde restul meciurilor din tur. Şi Iulian Apostol este incert, pregătindu-se separat în această săptămînă. “În cazul unui rezultat negativ cu Pandurii Tîrgu Jiu, nu că am intra în hora retrogradării, pentru că lotul şi condiţiile sînt peste celelalte echipe din această parte a clasamentului, dar ne-ar afecta enorm de mult moralul“, a adăugat Marinof.