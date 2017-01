FC Farul, echipa fără spectatori

Stadionul “Farul” a fost aproape pustiu sîmbătă seara, la meciul dintre formaţia de pe litoral şi Oţelul Galaţi, din etapa a 9-a a Ligii I. Doar 500 de spectatori au ales să vină în tribune, printre care cîteva zeci au fost în galeria gălăţeană. Chiar şi aşa, atmosfera a fost extrem de tensionată, o parte dintre fanii constănţeni contestînd atît conducerea administrativă, cît şi cea tehnică. Principalii vizaţi au fost antrenorul Ion Marin, directorul executiv Dan Pâra şi patronul clubului. Trimis la Dinamo, deşi Farul conducea cu 1-0 pe tabela de marcaj, “Săpăligă” s-a arătat dezamăgit de atitudinea galeriei grupării de pe litoral. “Am avut probleme cu ei şi în deplasare şi nu ştiu ce au copiii aceştia. O parte dintre ei nu au intrat în stadion la Cluj şi ne-au acuzat pe noi, dar, din cîte am înţeles de la forţele de ordine, erau în stare de ebrietate. Este o situaţie delicată şi nimeni nu-i mai înţelege”, a spus “Săpăligă”. Şi fostul antrenor al Farului, Petre Grigoraş, actualmente pe banca tehnică a Oţelului, s-a declarat mirat de lipsa spectatorilor la Constanţa. “Din păcate, se pare că lumea nu vine la stadion. Este o durere mare să joci pe un stadion frumos cu aşa puţini spectatori. Dacă jocul echipei ar fi mai consistent, poate spectatorii s-ar apropia de echipă. Farul are nevoie de suporteri. Îmi aduc aminte meciuri în Divizia B, cînd veneau 12.000 de spectatori, care ne-au ajutat să promovăm”, a spus Grig, primit cu aplauze de fanii grupării de pe litoral. “Vom avea o şedinţă zilele următoare în care vom analiza situaţia. Noi am ajutat mereu suporterii, le-am pus mijloace de deplasare la dispoziţie şi nu este normal să se întîmple astfel de lucruri”, a declarat Pâra.

Curcă şi Vlas, căpitanii Farului

Meciul de sîmbătă a reprezentat un moment extrem de important pentru Adrian Vlas, desemnat în premieră căpitan al Farului. Portarul constănţean este al treilea jucător din lot care poartă banderola în acest sezon, după Şchiopu şi Maxim. Schimbarea a fost explicat de antrenorul Ion Marin: “Nu este o pedeapsă pentru Maxim, a renunţat el la banderolă, după ce a fost ales democratic de către echipă. Am decis ca banderola să fie luată de portar, indiferent dacă apară Vlas şi Curcă”. Altfel, în ciuda semieşecului cu Oţelul, “Săpăligă” crede că elevii săi pot obţine un rezultat favorabil în etapa viitoare, în fieful liderului Dinamo. “Dinamo este conjunctural pe primul loc, jocul lor nu convinge. Noi vom încerca să le punem probleme şi să obţinem un rezultat bun”, a adăugat tehnicianul constănţean.