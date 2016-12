FC Farul, egal cu FC Voluntari

Cu un lot întărit după perioada de pauză din această iarnă, FC Farul Constanţa a disputat, ieri, primul meci amical din 2014. Constănţenii au întâlnit, în deplasare, liderul Seriei a II-a din Liga a III-a, FC Voluntari, într-o partidă de verificare disputată la Centrul de Fotbal de la Buftea. După două reprize de câte 50 de minute, cele două combatante au încheiat la egalitate, scor 1-1, formaţia pregătită de Ştefan Petcu reuşind să egaleze, în min. 85, prin mijlocaşul Marian Dan, după ce gazdele deschiseseră scorul în min. 70. La final, antrenorul grupării de pe litoral s-a declarat mulţumit de felul în care s-au prezentat elevii săi la capitolul fizic.

„Au fost două reprize distincte. Una în care am introdus jucători mai experimentaţi, iar cealaltă în care am apelat la tineri. Fizic, jucătorii s-au mişcat bine, chiar dacă s-a văzut un pic de oboseală, după trei săptămâni de antrenamente mai tari. Din punct de vedere tehnico-tactic nu prea ne-a ieşit, dar nici nu am lucrat prea mult la acest capitol. Am pus accentul pe partea fizică, iar frigul, zăpada şi terenurile nu ne-au permis să trecem şi la partea tehnico-tactică. Vreau să implementez noul sistem, 4-4-2, şi am purtat o primă discuţie cu băieţii. Nu cred că sunt multe de rectificat, dar mai trebuie să lucrăm”, a declarat Fane Petcu.

MULTE ABSENŢE Tehnicianul constănţean nu i-a avut la dispoziţie pe Buzea, Curcă, Dăruială şi Silvăşan, toţi accidentaţi, în timp ce V. Apostol, Coteană şi N. Creţu nu au fost incluşi în lot, fiind în urmă cu pregătirea. „Am luat la Voluntari doar douăzeci de jucători, pentru că nu doream să-i aduc şi pe cei rămaşi în urmă cu pregătirea şi să riscăm vreo accidentare. Cred că stăm ceva mai bine ca lot după achiziţiile din această iarnă şi unii jucători reprezintă reale câştiguri”, a explicat Petcu. Antrenorul Farului a folosit în meciul de ieri următorii jucători - prima repriză: Neagu - Băjan, Ghinea, Bumbac, Mansur - Scărlătescu, D. Stan, I. D. Florea, Ivanovici - Cr. Cristea, Igiroşanu; repriza a doua: Puia - Tudor, Paraschivoiu, Ed. Năstase, Niţescu - Bolat, Tothăzan, Lădaru, Marian Dan - Butoiu, Koulibaly. Ultimul este un atacant din Coasta de Fildeş, în vârstă de 19 ani, venit în probe. Următorul amical al constănţenilor este programat pe 12 februarie, pe teren propriu, cu Dunărea Călăraşi, urmând ca pe 15 februarie să aibă loc testul cu Săgeata Năvodari. Pe 18 februarie, FC Farul va merge pentru o partidă de verificare la ACS Berceni, iar ultimul test este programat pe 22 februarie, în fieful celor de la Dunărea Călăraşi. „Aş fi vrut să jucăm şi sâmbătă, dar nu am găsit un adversar, astfel că vom organiza un meci-şcoală, în timpul căruia vom aprofunda noul sistem de joc”, a mai spus Petcu.