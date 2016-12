FC Farul, egal în debutul noului sezon

Cu o echipă schimbată aproape în totalitate față de sezonul trecut, FC Farul a început noul campionat al Ligii a II-a cu un rezultat de egalitate înregistrat sâmbătă, pe teren propriu, în disputa cu Rapid CFR Suceava, scor 1-1. Elevii lui Marian Pană au încercat să-și impună jocul încă din start, dar problemele din ofensivă au făcut ca prima ocazie importantă să vină abia în min. 27, când mingea trimisă de Bardu la colțul scurt a fost prinsă de portarul advers. Până la pauză, goalkeeperul sucevean a mai blocat două șuturi puternice, trimise de Băjan și V. Ion, respingând de sub transversală. Pe finalul primei reprize, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, Cerlinca văzând al doilea cartonaș galben după o intrare periculoasă. La reluare, contrar cursului jocului, moldovenii au trecut în avantaj, după ce M. Matei a profitat de o gafă a lui Miulescu și a reluat în forță în stânga lui V. Neagu. Cursa gazdelor pentru restabilirea egalității s-a concretizat în min. 68, nou-intratul Enciu trimițând cu capul din marginea careului mic, după centrarea perfectă a lui Bardu. În următoarele patru minute, FC Farul a avut două șanse uriașe de a trece în avantaj, însă mingea trimisă de Bardu a fost respinsă din fața porții de un fundaș sucevean, iar Enciu a tras peste poartă din 8 metri. Cu cinci minute înainte de final, Băjan a fost și el eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, iar constănțenii nu au mai avut forța de a înscrie golul victoriei. „Echipa a încercat, dar atât s-a putut. Nu am ce să le reproșez băieților, pentru că au vrut, ne-am creat ocazii, dar s-a văzut precipitarea cauzată de tracul debutului. Sunt dezamăgit că nu am câștigat, dar puteam să și pierdem”, a spus, la final, antrenorul Marian Pană.

Au evoluat echipele - FC Farul (antrenor Marian Pană): Vl. Neagu - Băjan, Miulescu, Straton, Szalkai - V. Ion (55 Ivănică) - Bardu, Ochia, R. Neagoe, Pîslaru (64 Enciu) - Igiroşanu; Rapid CFR Suceava (antrenor Bogdan Tudoreanu): Roheţki - D. Bălan, Cl. Velescu, Plecanciuc, Semeghin - Cerlinca, G. Apostol, Sfrijan, V. Tiron (79 Bigu) - M. Negru (46 Marinkovic), M. Matei (90 Golofcă). Cartonașe galbene: Băjan (2), Ochia, Miulescu, Enciu / Cerlinca (2). Cartonașe roșii: Băjan 85 / Cerlica 37. Marcatori: Enciu 68 / M. Matei 51.