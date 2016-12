FC Farul face analize la finalul turului

Umilită la Mangalia, unde a cedat la scor, 0-4, în faţa celor de la Callatis, FC Farul Constanţa îşi linge rănile şi încearcă să strângă rândurile pentru ultimul meci oficial al acestui sezon, programat sâmbătă, de la ora 12.00, pe teren propriu, în compania lui CSMS Iaşi, în etapa a 15-a a Ligii a II-a la fotbal. Oficialii grupării de pe litoral i-au criticat pe jucătorii pregătiţi de Marian Pană, dar le-au cerut să tragă tare în disputa cu ieşenii pentru a rămâne în partea superioară a clasamentului Seriei 1.

„Este clar că echipa nu şi-a revenit după şocul partidei cu FC Snagov. S-a văzut o oarecare brambureală în ceea ce priveşte respectarea sarcinilor de joc şi s-a simţit faptul că jucătorii nu sunt conectaţi la joc. Trebuie să şteargă totul cu buretele, să se concentreze şi să învingă pe CSMS Iaşi în ultima etapă a turului. Cu trei puncte obţinute sâmbătă, putem încheia prima parte a campionatului în primele şase poziţii”, a spus preşedintele Marcel Lică. Fostul mare arbitru s-a ferit să incrimineze arbitrajul, chiar dacă Farului i s-a anulat eronat un gol, marcat de Pătulea în min. 36, la scorul 0-0, pentru o poziţie de ofsaid văzută doar de asistentul Gabriel Catană: „Până la acea fază, Callatis şi-a creat trei ocazii mari şi a dominat clar partida. Chiar dacă am fi marcat, nu cred că puteam câştiga în felul în care s-au desfăşurat ostilităţile. Poate s-ar fi schimnbat ceva, însă jocul echipei, în comparaţie cu cel prestat în prima repriză cu FC Snagov, a fost de nerecunoscut şi nu ne-a dat speranţe. Cred că a fost cel mai slab meci al Farului din acest sezon şi nu am arătat ca o echipă cu pretenţii”, a adăugat conducătorul clubului constănţean, care a negat varianta unei despărţiri de antrenorul Marian Pană: „Ce vină are Pană pentru felul în care s-au prezentat jucătorii? Până la urmă, echipa este la +1 în clasamentul adevărului şi consider că antrenorul a făcut o treabă bună. Clasamentul este strâns şi o victorie sâmbătă ar mai schimba situaţia”. Eşecul de la Mangalia nu a schimbat situaţia jucătorilor excluşi din lot, Liviu Ştefan, Ionel Posteucă şi Ştefan Ciobanu, care s-au antrenat şi ieri cu juniorii pregătiţi de Ion Constantinescu. „Vom face o analiză completă a situaţiei de la club la finalul turului”, a explicat Lică.