FC Farul face calcule pentru locul secund

PATRU ETAPE DECISIVE. În ciuda celor două eşecuri consecutive înregistrate în faţa unor contracandidate la promovare, FC Farul şi-a păstrat şansele de a urca în Liga I la finalul acestui sezon. Constănţenii au rămas pe locul 3 în clasamentul Seriei I, la două puncte de poziţia secundă, care asigură promovarea. Programul formaţiei de pe litoral în următoarele patru etape este însă unul infernal, elevii lui Ştefan Stoica urmând să dea piept cu echipe fruntaşe, Petrolul Ploieşti, FC Snagov, Sportul Studenţesc şi Săgeata Stejaru. Mai mult, cu excepţia disputei cu gruparea patronată de Ana Maria Prodan, FC Snagov, FC Farul va evolua în deplasare, ceea ce face şi mai dificilă sarcina constănţenilor. Totuşi, antrenorul formaţiei de pe litoral şi-a făcut calculele pentru promovare. „Dacă nu câştigăm la Ploieşti, totul este terminat. Trebuie să luăm cel puţin şapte puncte din cele trei derbyuri pe care le jucăm în deplasare. Este adevărat că Victoria Brăneşti are şapte puncte avans, dar ne luptăm cu celelalte echipe pentru locul secund”, a explicat Stoica. “Orice meci este decisiv. Am avut noroc cu jocul rezultatelor, dar trebuie să câştigăm cât mai multe puncte. Sâmbătă, jucătorii au vrut, dar le-a lipsit norocul şi nu au fost lăsaţi de arbitri”, a adăugat patronul constănţenilor, Giani Nedelcu. Pentru primul examen, cel de la Ploieşti, tehnicianul Farului pare decis să facă mai multe schimbări în formula de start, principalul vizat fiind postul de mijlocaş dreapta

ANTRENAMENT FĂRĂ STOICA. La meciul de la Ploieşti, Ştefan Stoica îi va avea la dispoziţie pe Gaston Mendy, care şi-a ispăşit etapa de suspendare, şi pe Rastovac, recuperat după întinderea musculară suferită săptămâna trecută. În plus, la prima echipă ar putea reveni Marius Ene, exilat la FC Farul II în urmă cu două săptămâni, după o ceartă cu secundul Vasile Mănăilă. Jucătorii constănţeni au revenit ieri după-amiază la antrenament, efectuând o scurtă şedinţă de refacere, de la care a absentat Ştefan Stoica, tehnicianul urmând să sosească abia azi pe litoral. Nici Chico şi Vlas nu au fost prezenţi la şedinţa de pregătire. Portughezul urmează în continuare un tratament de recuperare, după ce a fost diagnosticat cu hernie de disc, în timp ce Vlas este indisponibil încă două săptămâni. „Iniţial, am făcut un ECO şi am fost diagnosticat cu ruptură musculară. Cei de la club au cerut să fac şi un RMN, la alt doctor, şi mi s-a spus că nu am aşa ceva. Drept urmare, am revenit la antrenamente, dar am simţit din nou dureri puternice. În aceste condiţii, am efectuat un nou control, la medicul naţionalei, Pompiliu Popescu, care m-a anunţat că am o ruptură musculară la mână”, a spus Vlas.