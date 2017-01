FC Farul, fără gol în amicale

După ce a pierdut, miercuri, fără drept de apel la Năvodari, în disputa cu Săgeata, scor 0-4, FC Farul Constanța a bifat, vineri seară, al doilea meci amical fără gol marcat, scor 0-0, în disputa de pe teren propriu cu formația din Liga a III-a Dunărea Călărași. Echipa pregătită de Marian Pană a condus ostilitățile, dar nu și-a creat mari oportunități de gol la poarta adversă. „Pot să trag o linie mare după acest meci. A fost o partidă împotriva unui adversar bun și disputată într-o ambianță plăcută, chiar dacă nu au fost mari realizări. Ştiu ce am de făcut, iar din acest punct de vedere, sunt mulţumit de joc. Putem spune că de luni începem o nouă etapă, astfel încât să pregătim această echipă pentru ca la începutul campionatului să arate mai bine”, a spus tehnicianul constănțean. La finalul întâlnirii, Marian Pană a decis să mai renunțe la câțiva jucători, care nu au dat randamentul așteptat. „Portarului Puia i-a expirat contractul și am hotărât să nu activăm clauza prin care putem să-l prelungim. Totodată, am decis să renunțăm la Ghinea și Florea, dar ambii sunt încă sub contract și trebuie să reziliem înțelegerea de comun acord. Dintre cei veniți în probe, Bolcea și M. Ion au fost anunțați că nu mai suntem interesați de serviciile lor. Ultimul a arătat potențial, dar are o problemă medicală și nu-l putem aștepta câteva luni să se refacă. În schimb, am ajuns la o înțelegere cu Bardu, care va semna cu FC Farul”, a declarat președintele grupării de pe litoral, Aureș Brașoveanu. În partida cu Dunărea, antrenorul Marian Pană a folosit tot lotul de jucători - prima repriză: L. Marin - Cl. Popa, Miulescu, Ghinea, Boldea - Ghenciu, Panait, I.D. Florea, R. Dumitru - M. Ion, Răduca; repriza a doua: Puia (70 Vl. Neagu) - Băjan, D. Ciobanu, Buzea, Szalkai - Bardu (81 Beşleagă), Cârstoiu (81 V. Ion), D. Stan (78 Ochia), Caciandone - Moroşanu (78 Pâslaru), Muscă (78 Igiroşanu).

ÎN CANTONAMENT, LA PREDEAL. După ce au încheiat stagiul de pregătire de la propria bază sportivă, constănțenii și-au propus ca la mijlocul acestei săptămâni să plece într-un cantonament montan, la Predeal. „Miercuri sau cel târziu joi, vrem să facem deplasarea la Predeal. Am amânat plecarea cu câteva zile, pentru că vrem să definitivăm lotul. Astfel, în cantonamentul montan vor merge 23 de jucători, cu care intenționăm să abordăm următorul sezon. Cred că în acest moment mai avem nevoie de unul sau doi atacanți cu profil de careu. Dacă vom pleca joi, este posibil să mai disputăm miercuri un amical la Constanța”, a spus Auraș Brașoveanu, care s-a declarat îngrijorat de numărul de echipe care se retrag din liga secundă: „Inițial s-au înscris 26 de echipe, iar acum au rămas doar 24 și îmi pun ceva semne de întrebare în privința sistemului competițional. Peste trei săptămâni începe oficial sezonul, cu meciurile din Cupa României, dar prima etapă din campionat este programată la 30 august și cine știe ce se va mai întâmpla până atunci”.