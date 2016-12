FC Farul, favorită la promovarea din Seria I

Cu o săptămînă înaintea debutului Ligii a II-a la fotbal, FC Farul a încheiat seria meciurilor amicale, avînd un parcurs perfect. Elevii lui Marius Şumudică au bifat zece victorii în tot atîtea partide de verificare şi sînt principalii candidaţi la promovare din Seria I. Constănţenii au obţinut următoarele rezultate în perioada de pregătire: 3-1 cu Farul II (au marcat: Chico, Pătraşcu, Nanu), 3-1 cu Oil Terminal (Nanu, Chico, Gosic), 2-1 cu Unirea Slobozia (Rusmir, Cristocea), 4-0 cu Callatis Mangalia (Gosic 2, Rusmir, Mendy), 6-0 cu Portul Constanţa (Cristocea, Nanu, M. Ene 2, Fatai, Soare), 1-0 cu Luchesse (C. Matei), 3-2 cu Koninklijke AS Eupen (M. Ene 3), 2-1 cu AC Sangiovannese (M. Ene, Paşcovici), 4-0 cu US Pontedera (Păcuraru, Nanu 2, Cristocea) şi 2-1 cu selecţionata jucătorilor fără contract din Italia (Măţel, B. Andone). “Pentru mine, aceste victorii nu au nicio valoare. Le-aş şterge cu buretele pentru un succes în prima etapă, la Giurgiu. În urma acestor jocuri, mi-am dat seama că avem o echipă puternică şi un grup unit. De exemplu, le-am dat liber jucătorilor într-o seară, în cantonamentul din Italia, şi i-am găsit aproape pe toţi la aceeaşi masă, la o terasă. Dacă vom avea o atmosferă în vestiar şi vom rămîne uniţi, nu se pune problema să nu promovăm. Mă bucură faptul că nu au intervenit accidentări grave şi sper ca săptămîna viitoare să am toţi jucătorii la antrenamente. Cu lotul care a fost în Italia voi aborda lupta pentru promovare, cel puţin pînă în iarnă”, a spus tehnicianul constănţean. Înaintea revenirii în ţară, Şumudică s-a declarat mulţumit de stagiul de pregătire din Italia, desfăşurat pe durata a 12 zile. “Sînt mulţumit de felul în care s-au pregătit jucătorii, de condiţiile pe care le-am avut la Montecatini, de terenurile excelente de pregătire. În privinţa amicalelor, nu toţi adversarii au fost puternici, dar cînd îţi doreşti să închegi relaţii de joc, în condiţiile în care am transferat mulţi jucători în această vară, trebuie să întîlneşti şi echipe mai slabe”, a adăugat antrenorul Farului. Acesta a exclus o eventuală revenire în lot a lui Dragan Gosic şi Andrej Rastovac, care au refuzat să-şi rezilieze contractele cu gruparea de pe litoral. “Mi-am spus clar părerea şi nu mă mai interesează această problemă. Dacă nu vor să plece, vor rămîne la echipa a doua”, a declarat Şumudică, în timp ce directorul general al Farului, Mircea Crainiciuc, a anunţat că se poartă negocieri cu impresarii celor doi jucători, iar pînă miercuri se speră să se ajungă la un acord privind rezilierea contractelor.

“Şumigol” nu se teme de Petrolul

Delegaţia constănţeană va reveni în această seară în ţară, jucătorii primind liber pînă luni după-amiază, cînd vor reveni la antrenamente. “Nu vom mai juca niciun amical, pentru că venim după două săptămîni grele, cu meciuri din două în două zile”, a explicat Şumudică. Tehnicianul constănţean a analizat pe scurt lupta pentru promovare din Seria I, desemnînd principalele contracandidate ale Farului la promovarea în Liga I. “Iau în calcul orice echipă, cu un plus pentru FCM Bacău, Concordia Chiajna şi Sportul Studenţesc. De Petrolul Ploieşti nu mă tem, pentru că nu poate emite pretenţii la promovare cu actualul lot. Ca în orice sport, însă, se pot ivi şi surprize, iar pentru mine promovarea ploieştenilor ar fi o surpriză”, a spus Şumudică.