FC Farul, final de drum în Cupa României

Pentru al doilea an consecutiv, FC Farul părăseşte Cupa României încă de la prima apariţie. Dacă anul trecut constănţenii cedau la Petroşani, în faţa Jiului, “călăul” Farului din acest an a fost FC Braşov. Formaţia lui Răzvan Lucescu a sosit la Constanţa cu intenţia declarată de a bifa calificarea în optimi, lucru ce avea să se şi întîmple. Fără a-i putea alinia din cauza problemelor medicale pe Chico, Şchiopu şi Maxim, Ion Marin a început partida cu FC Braşov cu o echipă improvizată în care şi-au făcut loc trei juniori, Fatai, Alibec şi Matei, plus slovenul Rastovac. Dacă Fatai şi Alibec mai evoluaseră pentru “rechini”, pentru Matei şi Rastovac au fost primele apariţii în tricoul Farului într-un meci oficial. Prima repriză a fost dominată de constănţeni, care au fost aproape de deschiderea scorului prin Alibec (min. 2, şut alături de la marginea careului) şi Fatai (min. 19, anticipat de Stelea în momentul finalizării). În min. 29, Farul a înscris prin Fatai, însă reuşita nigerianului a fost anulată deoarece mingea depăşise suprafaţa terenului înaintea pasei decisive a lui Voiculeţ. Fără a ajunge a poarta constănţeană timp de o repriză, oaspeţii au început să devină periculoşi în ofensivă odată cu intrarea în teren a ex-constănţeanului Zaharia. După ce Ilyeş a lovit bara, în min. 73, “căpitanul” braşovenilor a marcat golul victoriei, în min. 81, cînd, servit ideal de Zaharia, a punctat din careul mic: 0-1. Cu trei minute înaintea golului oaspeţilor, Farul a fost aproape de deschiderea scorului la capătul unei acţiuni la care au participat doi juniori: Matei l-a întors de două ori pe Ilyeş şi a centrat perfect pentru Alibec, care a reluat cu capul peste poartă. A rămas 1-0 pentru FC Braşov, care va rămîne pînă vineri la Constanţa, zi în care va efectua deplasarea la Iaşi, pentru meciul cu Poli. Pe lîngă eliminarea suferită, Farul a mai primit ieri încă o lovitură: stoperul Ion Barbu a suferit o entorsă la genunchi şi ar putea rata celelalte meciuri din turul campionatului.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ion Marin): Curcă - Băcilă, I. Barbu (17 Păcuraru), Rastovac, G. Mendy - Ben Teekloh (82 Gerlem) - Fatai (82 Gosic), Pătraşcu, Matei, Voiculeţ - Alibec; FC Braşov: Stelea - I. Voicu, N. Constantin, B. Nicolae (46 Oros), Ezequias - M. Cristescu, Ilyeş, Adriano, Senin - Dedu (82 Buga), Bălţoi (62 Zaharia). Au arbitrat: Augustus Constantin (Rm. Vîlcea) - Ionel Popa (Paşcani) şi Cătălin Savu (Galaţi).

Pe parcursul partidei de ieri, antrenorul oaspeţilor, Răzvan Lucescu, a avut mai multe schimburi de replici mai puţin ortodoxe cu cîţiva spectatori de la tribuna I. Antrenorul braşovean a cedat nervos insultelor spectatorilor, cărora le-a arătat gesturi obscene. “M-au provocat pe tot parcursul partidei şi am cedat. Nu trebuia să fac ceea ce am făcut”, a recunoscut, după meci, Răzvan Lucescu.