FC Farul forţează primul succes al sezonului

Cu doar două puncte acumulate în primele trei etape din actualul sezon al Ligii a II-a, FC Farul este departe de ceea ce şi-a propus în această vară, când s-a vorbit despre promovarea în prima ligă. Mai mult, constănţenii riscă să se afunde şi mai mult în subsolul clasamentului Seriei I, dacă nu vor lua trei puncte în confruntarea cu Astra II Giurgiu, din runda a 4-a, programată sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 11.00. “Dacă vrem să rămânem aproape de locurile fruntaşe, trebuie să câştigăm sâmbătă. Avem nevoie să simţim gustul victorie în acest campionat, chiar dacă vom întâlni una dintre echipele bune ale Seriei I. Astra II nu a pierdut încă în acest sezon şi probabil că va primi şi ceva întăriri de la prima echipă, astfel că nu ne va fi uşor. Din păcate, după două jocuri bune, la Otopeni am suferit la capitolul organizare. Poate că am fost şi un pic naivi şi ne-am aşteptat să ne impunem fără probleme, apoi am primit gol rapid şi situaţia s-a schimbat radical. Drumul este însă lung şi mai sunt destule puncte puse în joc. Trebuie să luăm trei puncte sâmbătă şi sunt convins că vor veni şi alte victorii. Oricum, de fiecare dată am intrat pe teren doar cu gândul să câştigăm”, a explicat atacantul Ştefan Ciobanu. Golgeterul Farului în sezonul trecut a pornit bine şi în actualul sezon, trecându-şi numele pe lista marcatorilor de două ori. Şi celălalt atacant, Adrian Pătulea, a înscris, spărgând gheaţa în tricoul alb-albastru, dar are şanse mici să joace sâmbătă. Jucătorul în vârstă de 26 de ani a plecat la începutul săptămânii în Anglia pentru rezolvarea unor probleme personale şi nu se ştie exact când va reveni în ţară. Dacă nu va ajunge în timp util, el ar putea fi înlocuit de Alexandru Paraschiv, atacantul în vârstă de 20 de ani, crescut de Metalul Constanţa. În schimb, absent la Otopeni din cauza unui litigiu cu CF Brăila, mijlocaşul Robert Stăncioiu este apt de joc pentru întâlnirea cu Astra.