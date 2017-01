FC Farul i-a “scăpat” pe Panc şi Florin Manea

Aflaţi în cantonament la Braşov, “rechinii” încearcă în continuare să-şi întărească lotul pentru sezonul viitor, în care obiectivul este clasarea în primele zece locuri, dar şi reconstrucţia echipei. După ce l-au pierdut pe Adrian Senin, care şi-a încheiat contractul cu Farul, gruparea de pe litoral a încercat să acopere golul lăsat pe partea stîngă. Astfel, constănţenii l-au ofertat pe Mihai Panc, un fundaş stînga de la FC Naţional, în vîrstă de 26 de ani. În schimbul jucătorului, constănţenii au oferit alţi fotbalişti la schimb, dar şi o sumă de bani. După îndelungi tratative, transferul părea ca şi realizat, dar a căzut din cauza pretenţiilor exagerate ale jucătorului. “Constănţenii nu mai sînt interesaţi, deoarece Panc are pretenţii exagerate la contract, iar oficialii Farului nu sînt de acord cu acestea. Cluburile s-au înţeles, dar mai trebuia şi acordul jucătorului”, a explicat directorul tehnic al “bancarilor”, Romulus Chihaia. Un alt jucător intrat în vederile Farului, mijlocaşul Florin Manea de la Forex Braşov, are şanse mici să ajungă la Constanţa. În vîrstă de 25 de ani, jucătorul este dorit şi de Pandurii Tg. Jiu şi Gloria Buzău, gorjenii fiind acreditaţi cu prima şansă la achiziţionarea sa. Un alt jucător ratat de constănţeni este mijlocaşul Enache Cîju, care a evoluat în sezonul trecut la Delta Tulcea. Dorit insistent de Constantin Gache, fotbalistul în vîrstă de 23 de ani, a ajuns la Gloria Bistriţa, cu care semnase un precontract înaintea finalului campionatului, şi este deja în cantonamentul ardelenilor de la Reghin. “Îmi pare că m-am grăbit şi nu am reuşit să întregim la Constanţa tripleta de la Tulcea, Nanu - Cîju - Ciobanu. Nu mai este nici un dubiu, sînt jucătorul Glorie, dar sper să se mai poată face ceva ca să ajung la Farul”, a spus Cîju. Gruparea de pe litoral are în vizor şi alţi doi jucători de la Sportul Studenţesc, ambii fundaşi centrali în vîrstă de 25 de ani, Constantin Secăreanu şi Alin Raţiu, însă patronul studenţilor, Vasile Şiman cere o sumă considerabilă pentru cei doi.

Preţurile mari, dar şi refuzul unor jucători de a veni la Constanţa, i-a determinat pe conducătorii Farului să se orienteze către piaţa externă. Astfel, pe lîngă cei patru “stranieri” aflaţi deja în lot, mai sînt aşteptaţi un portughez şi un sloven, ambii fundaşi centrali, care se vor pregăti alături de “rechini” săptămîna viitoare. Cei doi vor evolua în amicalele pe care Farul le va susţine vineri în cadrul patrulaterului de la Braşov, la care mai participă Dinamo Bucureşti, Unirea Urziceni şi Oţelul Galaţi. În cazul în care vor fi păstraţi în lot, nu vor fi probleme cu regulamentul, întrucît trei din cei şase “stranieri” sînt jucători comunitari. Meciurile de la Braşov se vor disputa vineri, de la orele 16.00 şi 18.00, respectiv sîmbătă, de la ora 9.00 şi 11.00, pe stadionul “Carpaţi”.