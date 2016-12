FC Farul, în excursie la Bacău

Fără şanse la promovarea în Liga I şi fără salarii plătite de peste trei luni, jucătorii Farului au plecat vineri, la prânz, spre Bacău, fără prea mare tragere de inimă. De altfel, elevii lui Dennis Şerban şi Gică Butoiu au recunoscut că principalul obiectiv în meciul cu FCM Bacău, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 28-a a Ligii a II-a, va fi simpla prezenţă pe teren, pentru a evita pierderea jocului la “masa verde”. Motivul îl reprezintă nerespectarea promisiunilor făcute de patroni, care anunţaseră că vor sosi cel târziu vineri dimineaţa la Constanţa pentru a achita o parte din restanţe. În plus, jucătorii Farului s-au trezit din nou fără apă la stadion, conducerea clubului “uitând” să achite întreaga datorie lunară la RAJA. „Am hotărât să facem deplasarea doar pentru că suntem obligaţi prin contract. Dacă am fi refuzat, am fi putut fi penalizaţi cu 25 la sută din contractul pe un an. Chiar dacă s-au făcut promisiuni din partea conducerii, nu am primit niciun măcar un leu, iar în aceste condiţii nu ne stă mintea la fotbal şi nu avem niciun fel de tragere de inimă. Meciul de la Bacău va fi mai degrabă o prezenţă pentru a evita o înfrângere la masa verde. Totuşi, ne vom gândi şi la faptul că fotbalul trebuie jucat şi de plăcere şi vom încerca să câştigăm pentru suporteri”, a declarat mijlocaşul Vasile Păcuraru. În absenţa mai multor jucători de bază, formaţia de pe litoral va avea pe banca de rezerve jucători care au prins sporadic lotul în acest sezon, precum Buzea, Ignat sau Iovănescu. Formaţiile probabile - FCM Bacău (antrenor Gheorghe Poenaru): Ignătescu - Bejan, Spiridon, Vajou, Dobârceanu - Răduţoiu, Taban, R. Cojocaru, Doboş - Tismănaru, I. Radu; FC Farul (antrenori Dennis Şerban şi Gheorghe Butoiu): Sardescu - Măţel, Ninu, Pătraşcu, Mendy - Prodan, Larie, Cristocea, Mansur - Doicaru, Fatai. Arbitri: Ionel Ivan (Brăila) - Joszef Peter (Sf. Gheorghe) şi Ferencz Tunyogi (Zalău).

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă: ora 11.00: Tricolorul Breaza - Victoria Brăneşti; CSM Rm. Sărat - Petrolul Ploieşti; Gloria Buzău - Dunărea Giurgiu; Dunărea Galaţi - Sportul Studenţesc; Delta Tulcea - FC Snagov; Dinamo II Bucureşti - FC Botoşani; duminică ora 13.00: Steaua II Bucureşti - Concordia Chiajna. Partida Săgeata Stejaru - Cetate Suceava a fost câştigată de gazde cu 3-0, la “masa verde”, deoarece oaspeţii s-au retras din campionat.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 27 17 7 3 53-21 58 (+16)

2. Sportul 27 15 7 5 54-20 52 (+10)

3. Săgeata Stejaru 28 15 6 7 38-20 51 (+9)

4. Petrolul Ploieşti 27 13 11 3 45-17 50 (+8)

5. FC Snagov 27 15 4 8 51-34 50 (+8)

6. Delta Tulcea 27 13 7 7 28-17 46 (+7)

7. Chiajna 27 13 4 10 41-28 43 (+1)

8. FC FARUL 26 12 4 10 34-29 40 (+1)

9. Steaua II 27 10 9 8 29-22 39 (0)

10. Dunărea Giurgiu 27 11 6 10 32-33 39 (0)

11. FC Botoşani 27 10 7 10 32-28 37 (-5)

12. FCM Bacău 27 9 6 12 37-46 33 (-6)

13. Gloria Buzău* 27 10 7 10 28-31 29 (+1)

14. Dunărea Galaţi 27 8 5 14 20-31 29 (-10)

15. Dinamo II 26 6 3 17 24-47 21 (-21)

16. Breaza 27 6 3 18 23-53 21 (-18)

17. Cetate Suceava** 28 2 9 17 14-58 15 (-27)

18. CSM Rm. Sărat 27 2 6 19 7-56 12 (-27)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată