FC Farul, în tratative cu Dorinel Munteanu

Ajunsă într-o situaţie disperată în clasament, FC Farul încearcă să se salveze miraculos de la retrogradare, iar conducerea clubului constănţean a decis să facă eforturi pentru a aduce un antrenor cu nume pe banca tehnică pentru a-l înlocui pe demisionarul Ion Marin. După ce i-au contactat pe Dorinel Munteanu şi Eugen Neagoe, oficialii Farului au decis să înceapă negocierile cu primul. Astfel, patronul echipei constănţene a purtat ieri o primă discuţie cu “Munti”, dar tratativele nu au avansat prea mult. “Este adevărat că am discutat cu patronul Farului, a fost un interes din partea Constanţei, dar deocamdată atît. Pînă la o decizie mai este mult. Probabil că vor mai urma discuţii”, a declarat Munteanu. “M-aş bucura să vină Dorinel Munteanu, dar deocamdată nu este vorba de aşa ceva”, a adăugat patronul Farului. Pentru că a antrenat deja o echipă în Liga I în acest sezon, “Munti” nu are dreptul să ocupe postul de antrenor, astfel că, dacă se va ajunge la un acord, i se va repartiza o altă funcţie în cadrul grupării de pe litoral. În aceste condiţii, dacă “Săpăligă” nu va accepta să stea pe banca tehnică şi la meciul cu Steaua, titulatura de antrenor principal ar putea să-i revină lui Lucian Marinof, singurul din cadrul clubului care deţine licenţa de antrenor PRO, însă echipa va fi condusă efectiv de secundul Cristian Cămui. Venirea unui nou antrenor l-ar pune într-o poziţie delicată pe Ion Marin, care ar putea rămîne totuşi în cadrul clubului în postura de director tehnic. “Mai am contract cu Farul, dar nu ca antrenor, ci ca director tehnic. Am semnat însă o demisie în alb prin care mă pun la dispoziţia clubului. Ce voi face în continuare depinde de hotărîrea Consiliului de Administraţie, pentru că eu nu mă prevalez de nicio clauză din contract”, a explicat “Săpăligă”.

Alibec, trimis acasă

Aflată în mare criză de puncte, formaţia de pe litoral speră să producă o surpriză în Ghencea, în partida programată mîine, de la ora 20.45, împotriva Stelei, în etapa a 24-a a Ligii I. Constănţenii speră să profite de numeroasele absenţe din tabăra bucureştenilor, Goian şi Kapetanos, ambii suspendaţi, Ovidiu Petre, Ghionea şi Szekely, accidentaţi. “Nu ne interesează că lipsesc mulţi jucători de la Steaua, pentru că oricum au rezerve de valoare. Pe noi ne interesează să facem un joc bun, în urma căruia să obţinem un rezultat pozitiv. În situaţia în care sîntem, orice punct este important. Vrem să pregătim cît mai bine jocul, de aceea am venit încă de marţi seara la Bucureşti”, a declarat secundul Cristian Cămui. Nici Farul nu este în efectiv complet, Gerlem fiind suspendat, motiv pentru care a şi plecat la Constanţa. În plus, Voiculeţ şi Pătraşcu au acuzat uşoare accidentări, dar ambii vor fi recuperaţi pînă la ora jocului. Surpriza a reprezentat-o însă trimiterea acasă a atacantului Denis Alibec, care nu a jucat nici la Bistriţa, unde nu a fost trecut nici măcar pe foaia de joc. Explicaţia oficială oferită de gruparea de pe litoral este că jucătorul în vîrstă de 18 ani nu este pus la punct la capitolul pregătire fizică, însă Alibec a evoluat atît în amicalul din cantonamentul efectuat în Bulgaria, cînd a şi marcat, cît şi în repriza secundă a partidei cu Poli Iaşi. Zvonurile lansate pe piaţă au oferit un alt motiv, atacantul refuzînd să semneze un contract de reprezentare cu impresarul Ioan Becali, aşa cum ar fi dorit oficialii constănţeni. “Alibec joacă atunci cînd este în formă. Din cîte ştiu, are contract cu un impresar pînă în 2010 şi oricum eu nu-mi permit nici măcar să sugerez aşa ceva unui jucător”, a spus Ion Marin, care a dezvăluit că se poartă negocieri cu Denis Alibec şi Cosmin Matei pentru a semna contracte de profesionişti cu Farul, pînă acum cei doi avînd doar angajamente de juniori. Pentru a acoperi “găurile” din lot, au fost chemaţi de urgenţă la Mogoşoaia, unde este cazată echipa constănţeană, Cosmin Matei şi Daniel Florea. Altfel, pus pe lista de transferuri în această iarnă, mijlocaşul Florentin Cruceru a ajuns la un acord cu oficialii grupării de pe litoral privind un împrumut pînă la finalul sezonului, în liga secundă, la Sportul Studenţesc, echipă pentru care a mai evoluat în urmă cu trei ani. În schimb, FC Farul a obţinut o decizie favorabilă definitivă în litigiul cu Daniel Florea, care ceruse să fie declarat liber de contract din cauza unor restanţe financiare.