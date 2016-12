FC Farul, încă un pas spre retrogradare

În ciuda optimismului afişat de antrenorul Alin Artimon, FC Farul Constanţa rămâne “lanterna roşie” a clasamentului Seriei 2 a Ligii a II-a la fotbal, după ce a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, 0-2 (Hadnagy 19, Maghici 84) cu FC Botoşani, în etapa a 19-a. Fără fundaşul Bumbac în lot şi cu Sorin Chiţu pe banca de rezerve, constănţenii au avut un start ezitant şi moldovenii au început în forţă, G. Curcă respingând spectaculos mingea trimisă de Croitoru sub transversală. Golul oaspeţilor a venit totuşi în min. 19, când Croitoru a centrat de pe partea dreaptă, iar Hadnagy a reluat superb, din voleu, la colţul lung. Reuşita nu a schimbat jocul gazdelor, care a “strălucit” prin pasele aiurea date de Săceanu, mingile pierdute inexplicabil de Stoianof şi tentativele fanteziste de dribling venite de la Călinţaru. “Bomboana pe colivă” a pus-o Sg. Popescu, eliminat pentru injurii aduse arbitrului, după ce bucureşteanul Dragoş Istrate îi arătase eronat un cartonaş galben în urma unui fault comis de Săceanu. În plus, centralul l-a trimis în tribună şi pe preşedintele Farului, Neculai Tănasă, pentru proteste. În inferioritate numerică, gazdele au luptat, dar fără mari realizări, dând încă o dată măsura neputinţei. Mai mult, moldovenii au mai înscris o dată pe final, când Maghici a reluat dintre adormiţii fundaşi ai Farului mingea venită din transversală după şutul lui Fulop.

DUEL VERBAL CU FANII. Finalul a fost extrem de încins în tribune, unde puţinii spectatori i-au cerut demisia antrenorului Alin Artimon, însă tehnicianul a răspuns cu aplauze ironice. Mai mult, l-a jignit pe un fan mai nervos şi a fost la un pas să se ia la bătaie cu acesta. „Nu m-am gândit niciun moment să renunţ. Când patronul Giani Nedelcu îmi va cere acest lucru, în secunda următoare am plecat. Nu l-am jignit pe acel spectator, i-am spus doar să vină să discutăm ca oamenii. În rest, când nu am salutat galeria, m-au huiduit, când i-am aplaudat, m-au huiduit, eu ce să mai fac? Oricum, se poate munci şi în această atmosferă. În rest, este o înfrângere care doare şi pe care nu o aşteptam. Să joci împotriva unei echipe ca Botoşani cu om în minus este greu şi am încercat să ne adaptăm din mers. Ne-am apărat şi am încercat să contraatacăm, iar pe final am forţat şi am mai primit un gol. Dacă Sergiu Popescu este vinovat, va plăti”, a spus Artimon.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Alin Artimon): G. Curcă - Birău, Buzea, I. Popescu, Niţescu - Ghenciu (70 Mucsi), Sg. Popescu, Săceanu, Călinţaru (82 Nicola) - P. Ivanovici, Stoianof (61 S. Chiţu); FC Botoşani (antrenor Cristi Popovici): D. Vlad - Ţepeş, Poverlovici, C. Dinu, Acsinte - Ignea (70 Fulop), Vaşvari (66 Taban), Vraciu, M. Croitoru - Cîrjan, Hadnagy (77 Maghici). Au arbitrat: Dragoş Istrate (Bucureşti) - Vladimir Urzică şi Ovidiu Aruşoaie (ambii din Piatra Neamţ). Cartonaşe galbene: Buzea, Sg. Popescu, Săceanu / Poverlovici, Vaşvari, Vraciu, Ţepeş. Cartonaş roşu: Sg. Popescu (min. 28).