FC Farul începe să piardă jucători

După ce a rămas fără sprijin financiar, FC Farul începe să se destrame. Puşi pe lista de transferuri, jucătorii constănţeni au început deja să fie căutaţi de alte cluburi, în capul listei fiind brazilianul Willian Gerlem. Ales cel mai bun fotbalist constănţean al anului trecut, brazilianul este dorit de Universitatea Craiova, Dinamo şi FC Braşov. Primii care s-au interesat de atacantul sud-american au fost oltenii, patronul Adrian Mititelu contactîndu-l telefonic pe fostul patron al Farului. Preţul stabilit pentru atacantul în vîrstă de 25 de ani, care mai are doi ani de contract cu gruparea de pe litoral, este destul de piperat, în jur de un milion de dolari. Negocierile vor demara încă doar dacă U. Craiova îl va vinde pe Florin Costea pentru o sumă importantă, Gerlem fiind considerat înlocuitorul perfect pentru golgeterul oltenilor. Un alt jucător care a atras atenţia mai multor cluburilor este Dejan Rusmir, chiar dacă sîrbul nu a strălucit deloc în acest sezon. Mijlocaşul în vîrstă de 29 de ani are mai multor oferte din spaţiul ex-sovietic, dar şi din Serbia, şi este puţin probabil să rămînă la Constanţa, mai ales că are unul din cele mai mari contracte. În aceeaşi situaţie se află şi golgeterul constănţenilor, Chico, portughezul fiind, alături de Rusmir, singurii “stranieri” din actualul lot doriţi în continuare la FC Farul. Ca şi Rusmir, Chico ar putea pleca în ţara natală, deşi mai are încă doi ani de contract cu gruparea de pe litoral.

Mult mai delicată este situaţia celorlalţi “stranieri” din lotul Farului, care nu fac parte din planurile de viitor ale clubului constănţean. Marea problemă este însă situaţia contractuală, cei mai mulţi jucători avînd angajamente pe termen lung. Excepţiile sînt Branislav Vukomanovic, care va încheia socotelile cu formaţia de pe litoral în această vară, şi Jan Pahor, de care constănţenii pot scăpa peste şase luni. În rest, Ben Teekloh, Andrej Rastovac, Kehinde Fatai, Dragan Gosic şi Gaston Mendy au angajamente cel puţin pentru sezonul următor, iar şansele să fie vînduţi sînt destul de mici, ţinînd cont de evoluţiile din campionatul abia încheiat.

Din păcate, FC Farul va scăpa printre degete şi cîţiva dintre tinerii de perspectivă din lot, Denis Alibec, Cosmin Matei şi Alexandru Măţel fiind primii pe listă. Primul este vizat de Steaua, Dinamo şi Craiova, dar şi de cîteva cluburi din străinătate, în timp ce Măţel s-a remarcat după jocurile susţinute în tricoul Naţionalei de tineret. Nici jucătorii cu experienţă şi care au dus greul în sezonul trecut, George Curcă, Claudiu Voiculeţ şi Florin Pătraşcu, nu sînt ocoliţi de oferte, primul putînd ajunge la una din echipele puternice din capitală.

Dacă situaţia administrativă a clubului va fi lămurită, conform declaraţiei preşedintelui Dumitru Manole, în următoarea şedinţă a Adunării Generale a Membrilor Fondatori ai FC Farul, programată pe 19 iunie, o primă imagine asupra lotului de jucători pentru campionatul viitor va fi posibilă abia pe 2 iulie, cînd va avea loc reunirea lotului.