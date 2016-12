FC Farul încheie azi campania de achiziţii

ULTIMELE TRANSFERURI. Cu doar câteva ore înaintea încheierii perioadei de transferări, FC Farul se luptă să-şi întărească lotul. Gruparea de pe litoral i-a legitimat ieri pe mijlocaşii Amet Engin (Şcoala de Fotbal “Marius Lăcătuş“), Mădălin Munteanu (Aerostar Bacău) şi Denis Husein (CSM Medgidia), dar şi pe atacantul Adrian Hurdubei (FC Willy Bacău). În plus, azi vor avea loc ultimele discuţii cu Steaua pentru împrumutul mijlocaşului Alin Abuzătoaie şi transferul definitiv al portarului Dragoş Măcelaru. “Mă bucură faptul că jucătorii luptă pentru fotbal, iar acest lucru s-a văzut în meciul cu Botoşani, când fiecare s-a străduit pe teren. Pe actualii jucători nu am dat niciun leu pentru că am găsit înţelegere la alte cluburi. Cu lotul pe care-l avem trebuie să ducem greul până la iarnă, când vom trage linie. Încercăm să recuperăm din mers atât la fizic şi tactic, cât şi pe plan moral. Vă promit că vor fi paşi mici, dar vizibili în jocul echipei”, a explicat tehnicianul Ioan Sdrobiş, care nu se teme de meciul cu Ceahlăul Piatra Neamţ, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, în etapa a treia a Ligii a II-a: “Vom merge la Piatra Neamţ să jucăm”. “Vom avea un meci greu, în deplasare, cu Ceahlăul, care s-a tot plimbat între prima şi a doua ligă, iar în acest sezon îşi propune promovarea. Obiectivul este să jucăm mai bine decât în meciul cu FC Botoşani şi să scoatem cât mai mult. Speranţa noastră este să nu pierdem”, a adăugat preşedintele Farului, Relu Damian.

APEL CĂTRE SUPORTERI. Preşedintele grupării de pe litoral, Relu Damian, a făcut un apel la suporterii constănţeni, rugându-i să vină în număr cât mai mare la următorul meci de pe teren propriu, cu CS Otopeni, programat săptămâna viitoare. “Am sperat că vor fi mai mulţi spectatori în tribune la meciul cu FC Botoşani, pentru că este nevoie de sprijinul lor atât din punct de vedere al încurajării echipei, cât şi al susţinerii financiare a clubului. La prima partidă de pe teren propriu au fost 527 de plătitori, dintre care 37 au cumpărat abonamente”, a spus oficialul constănţean. “Este un lucru firesc să fie puţini spectatori, din cauza situaţiei în care se află Farul. Doar jocul echipei poate face ca tribunele să se umple din nou”, a explicat antrenorul Ioan Sdrobiş.