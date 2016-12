FC Farul insistă pentru Curcă

DINAMO NU-L MAI VREA. După ce i-a “repatriat” de la Delta Tulcea pe Florin Pătraşcu, Emil Nanu, Ionuţ Larie şi Cristian Pantelie, FC Farul încearcă să-l readucă la Constanţa şi pe George Curcă, împrumutat pentru un sezon la Dinamo Bucureşti. Conducătorii grupării de pe litoral au trimis în acest sens o hârtie oficială către formaţia din Ştefan cel Mare, însă nu au primit încă un răspuns. Bucureştenii par dispuşi totuşi să se despartă de Curcă, fiind aproape să-l aducă liber de contract pe veteranul Cristian Munteanu. „Din câte am înţeles, se discută revenirea mea la Constanţa, dar nu mi s-a spus nimic concret. Tot ce ştiu este că pe 11 ianuarie trebuie să mă prezint la reunirea lotului la Dinamo. Mi-aş dori să rămân aici în continuare, dar nu am ce face dacă nu mai sunt dorit”, a explicat portarul constănţean. „L-am chemat oficial la Farul, astfel că ar trebui să fie pe 11 ianuarie la Constanţa, la reunirea lotului. Apoi, vom vedea dacă ne vom înţelege asupra contractului şi vom vedea ce spune şi antrenorul Ştefan Stoica, dar este un jucător pe care ni-l dorim”, a adăugat preşedintele executiv al Farului, Sevastian Iovănescu. Conform înţelegerii semnate în vară, Curcă a fost împrumutat pentru un sezon la Dinamo, cu opţiune pentru un transfer definitiv în schimbul sumei de 200.000 de euro. Posibila revenire a lui Curcă nu îl sperie pe titularul postului de portar la formaţia de pe litoral, Radu Sardescu. „Eu mă pregătesc şi îmi doresc în continuare să joc. Venirea lui Curcă ar mări concurenţa, ceea ce nu poate fi decât benefic pentru echipă”, a spus Sardescu.

REVENIRE CU OPTIMISM. După o experienţă nefericită în urmă cu un an la Constanţa, Cristian Pantelie revine în această iarnă convins că îşi poate câştiga un post de titular în atacul Farului. Jucătorul în vârstă de 25 de ani a marcat şapte goluri în tur pentru Delta Tulcea şi nu se teme de concurenţa din ofensiva grupării de pe litoral. „Dacă mi-era teamă de concurenţă, mă apucam de tenis. Ştiu că precedenta experienţă la Constanţa nu a fost una reuşită, însă nu am jucat pe postul meu, fiind folosit ca mijlocaş dreapta. La Tulcea, unde am lucrat cu antrenorul care mă ştie cel mai bine, Constantin Gache, mi-a mers bine. Îmi doresc mult să reuşesc şi la Farul, dar, dacă nu voi avea noroc, voi merge în altă parte. În privinţa luptei pentru promovare, cred că Farul şi Sportul Studenţesc vor evolua în sezonul viitor în Liga I”, a spus Pantelie.