FC Farul, învinsă la Călărași

Cu o săptămână înaintea debutului oficial în acest an, FC Farul a disputat sâmbătă un ultim meci amical la Călărași, în compania liderului Seriei 1 a Ligii a 2-a, Dunărea Călărași, în fața căruia a cedat cu 3-1 (1-0). Primul moment important al întâlnirii s-a petrecut în min. 26, când atacantul gazdelor V. Balint a văzut cartonașul roșu după ce l-a lovit pe Bratu fără minge. Conform înțelegerii, Dunărea nu a jucat în inferioritate numerică, internaționalul Alexandru Stoica înlocuindu-l pe jucătorul eliminat. Călărășenii au deschis scorul cu cinci minute înainte de pauză, când Alami a profitat de lipsa de reacție a fundașilor constănțeni la o lovitură liberă și a trimis pe lângă Negrilă.

La zece minute de la reluare, Pătulea a restabilit egalitatea, dar gazdele au trecut în avantaj șase minute mai târziu, când V. Andrei a prins un șut de senzație de la 18 metri. Scorul final a fost stabilit în min. 71, de V. Petre, care a profitat de o eroare făcută de I. Dinu. Diferența putea fi și mai mare, dar S. Petre a ratat o lovitură de pedeapsă în min. 80.

„Spre deosebire de meciul cu Delta Dobrogea Tulcea, mi-a plăcut atitudinea jucătorilor. Am controlat jocul în multe momente, dar am luat goluri în repriza secundă pe greșelile portarului. Se vede și o lipsă de prospețime și nu cred că suntem în totalitate pregătiți pentru reluarea campionatului. Ar fi vorba să mai vină un portar și un mijlocaș stânga, ambii sub 19 ani, dar trebuie să ne descurcăm cu ce avem”, a spus antrenorul Constantin Gache. Constănțenii joacă sâmbătă în fieful celor de la Dacia Unirea Brăila, în etapa a 19-a a Seriei 1 din Liga a 2-a.

Pentru FC Farul au evoluat: Negrilă - Milea, Fl. Popa, Bratu, Murgoci - V. Munteanu, Ad. Ionescu, Vezan, Zugravu - C. Neagu, Pătulea. Au mai jucat I. Dinu, Tigoianu, Băjan, Pungă, Corcoveanu, Benghea, Țăranu și Fl. Pătrașcu.

Luni, de la ora 19.30, FC Farul își va prezenta lotul într-un cadru festiv, la Maritimo Shopping Center. Pe lângă realizarea fotografiei oficiale de prezentare a echipei, jucătorii şi oficialii clubului vor oferi autografe suporterilor şi vor discuta cu aceştia despre meciurile ce urmează şi despre obiectivul propus.

Citeşte şi:

Ultima verificare pentru FC Farul

Înfrângere neașteptată pentru FC Farul

Semne bune la FC Farul

Joc bun și victorie clară pentru FC Farul

Doi jucători noi la FC Farul