FC Farul, învinsă la scor de CS Eforie

EVOLUŢIE MODESTĂ. Primul amical susţinut de FC Farul în acest an, după doar patru zile de pregătire, s-a transformat într-un fiasco total. Formaţia de pe litoral a fost învinsă, sâmbătă, cu 4-0 (1-0), de către echipa din Liga a III-a CS Eforie, într-o partida disputată pe terenul II al complexului sportiv din str. Primăverii. Forţat de numeroasele plecări din această iarnă, antrenorul Gică Butoiu a aruncat în luptă mai mulţi jucători veniţi în probe, Stăncioiu (mijlocaş central, CF Brăila), Paraschiv (mijlocaş stânga, Rapid II), care au prins chiar un loc de titular, Ştirbu (mijlocaş stânga, Alro Slatina), Platon (portar Pescăruşul Sarichioi), Essaka (fundaş central, camerunez, liber de contract), Nicolai (mijlocaş central, Portul Constanţa), Pumnuţiu (mijlocaş stânga, FCM Tîrgovişte) şi Bănicioiu (atacant, Alro Slatina). Drept urmare, jocul constănţenilor a fost modest, iar CS Eforie a marcat de patru ori, prin L. Chirilă (min. 39, lob de la 16 m peste portarul Zdrâncă), Chehaia (min. 58, şut din 6 m, după o gafă uriaşă a lui Filip), Neacşu (min. 74, şut din centrul careului) şi Leonte (min. 86, din lovitură liberă de la 17 m). În plus, o parte dintre cei veniţi, în special camerunezul Essaka, au stârnit râsete în tribune prin intervenţii hilare, chiar dacă o galerie formată din 30 de suporteri a încurajat echipa pe tot parcursul jocului.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Gică Butoiu): prima repriză: Zdrâncă - Niţescu, I. Barbu, L. Ştefan, Renţea - Paraschiv (30 Ştirbu), Lucan, Stăncioiu, Husein - Şt. Ciobanu, Abuzătoaie; repriza a doua: Platon - A. Vlad, Bubuleandră, Essaka, Filip - Nicolai (82 Ştirbu), Drăghici, A. Mihai, Pumnuţiu (86 Amariei) - Bănicioiu, Şt. Ciobanu; CS Eforie (antrenor Gabi Şimu): prima repriză: Gândac - Boritz, L. Croitoru, Gospodin, Dragomir - Pelican, Potoşca, L. Chirilă, Roman - Borza, Niţă; repriza a doua: David - Oprea, Fugaru, Gavriluţă, Şuta - Chehaia, Leonte, Purcărea, Ilie - Paraschiv, Neacşu (78 Drăgoi).

BUTOIU MAI VREA JUCĂTORI. La finalul partidei, Gică Butoiu a avertizat că Farul are nevoie de mai mulţi jucători experimentaţi pentru a face faţă luptei pentru evitarea retrogradării. „Am pierdut zece jucători şi am încercat să aducem ceva în loc, dar, după cum s-a văzut în a doua repriză, nu cred că am pe cine să opresc. La ora actuală, ne bazăm pe maximum 10-12 jucători. Scorul nu m-a interesat, pentru că suntem la începutul pregătirii şi avem doar patru zile de antrenamente. În primul rând, am vrut să-i văd pe jucătorii veniţi în probe, dar nu a confirmat niciunul. Nu ştiu cu cine voi alcătui lotul pentru cantonamentul de la Predeal, întrucât ne mai trebuie zece jucători, dintre care trei sau patru cu experienţă. Altfel nu putem să facem faţă în campionat. Avem ceva promisiuni că vor mai veni jucători, dar, dacă vor fi tot ca aceştia, degeaba vin”, a declarat Butoiu. FC Farul va pleca mâine într-un stagiu de pregătire de zece zile la Predeal.

„Am început pregătirea de zece zile şi cred că am jucat mulţumitor împotriva Farului, dacă ţinem cont că a fost primul amical din acest an. A fost prima dată când am intrat pe iarbă, pentră că până acum ne-am pregătit doar în sală. De luni vom intra într-un cantonament la Eforie Nord. Vom avea programate câte două antrenamente pe zi şi sper că vom găsi şi adversari pentru câteva partide de verificare”, a spus antrenorul lui CS Eforie, Gabi Şimu.