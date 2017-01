FC Farul, învinsă la Tulcea

După două victorii consecutive, FC Farul Constanţa a pierdut sâmbătă, scor 0-2, în deplasarea de la Delta Tulcea, în etapa a 26-a a Ligii a II-a la fotbal. Cu o echipă decimată de accidentări şi suspendări, constănţenii au rezistat ofensivei gazdelor mai mult de o oră, timp în care căpitanul George Curcă a făcut minuni în poartă. Goalkeeperul grupării de pe litoral nu s-a mai putut opune însă deschiderii scorului, în min. 67, când nigerianul Henry, fostul jucător al Farului, a reluat cu capul mingea trimisă din corner de Cîju. Golul i-a trezit pe elevii lui Ion Barbu, care au avut două mari ocazii de a egala, dar şutul trimis de lovitură liberă de Vali Badea a nimerit bara, iar Pătulea a trimis în I. Olteanu din careu, după ce scăpase singur spre poartă. Ratările s-au răzbunat în ultimul minut, când acelaşi Henry a finalizat perfect un contraatac al tulceanilor.

„A fost un meci dificil, pe care l-am gestionat bine în final şi am obţinut cele trei puncte care ne menţin în lupta pentru promovare. Noi ne facem datoria pe teren şi la urmă vom vedea rezultatul”, a spus tehnicianul gazdelor, Constantin Gache. „Mi-aş fi dorit să obţinem măcar un egal, dar n-a fost să fie. Ceea ce mă supără cel mai mult este că am avut ocazii bune de egalare, dar norocul nu a fost de partea noastră. Dacă nu am fi avut aşa mulţi jucători accidentaţi şi suspendaţi poate că situaţia ar fi stat altfel. Oricum, cei care au intrat pe teren şi-au făcut treaba cât au putut de bine”, a declarat antrenorul Farului, Ion Barbu.

Au evoluat - Delta Tulcea (antrenor Constantin Gache): I. Olteanu - Cîrjă, Soporan, Marincău, S. Cucu (64 D. Sînmărtean) - Cîju (90 R. Radu), Ad. Ionescu, Coconaşu, C. Neagu - D. Florea (84 B. Oprea), Henry; Farul (antrenor Ion Barbu): G. Curcă - Niţescu, Sipovici, V. Sandu, Dino Eze - Nicola (52 C. Miron), R. Neagoe, Amet (72 V. Badea), A. Neagoe (79 Al. Paraschiv) - P. Ivanovici, Pătulea. Marcator: Henry 67, 90.