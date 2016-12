FC Farul, învinsă pe final în Giuleşti

FC Farul Constanţa a pierdut dramatic derby-ul de tradiţie cu Rapid Bucureşti, disputat sâmbătă seară, în Giuleşti, în etapa a 8-a a Ligii a II-a la fotbal, echipa pregătită de Ion Răuţă fiind învinsă cu 3-2, după un gol primit în minutele de prelungire. Cele două echipe nici nu apucaseră să se aşeze prea bine în teren când gazdele au deschis scorul în secunda 38: Voicu a centrat de pe partea dreaptă, Lukanovic a prelungit cu capul până la Cl. Herea, care a şutat perfect din unghi la colţul scurt. Golul le-a turnat plumb în ghete constănţenilor, iar giuleştenii şi-au mărit avantajul în min. 10, centrarea lui Al. Ioniţă II fiind deviată cu capul, în propria poartă, de I. Florea. Forţaţi să iasă la atac, elevii lui Ion Răuţă au trecut la cârma jocului şi au presat, iar Coconaşu a fost aproape de a reduce din handicap la jumătatea primei reprize, dar a ratat preluarea în faţa porţii lui Drăghia. Până la pauză, Farul a continuat să domine, fără să-şi creeze mari ocazii de a marca. Situaţia s-a schimbat după pauză, constănţenii reuşind să înscrie în min. 61, când N. Creţu a centrat în careu, de unde Nicola a reluat superb, din voleu. Mai mult, cinci minute mai târziu, Ivanovici a profitat de o pasă slabă trimisă de M. Stoica la portar şi a restabilit egalitatea. Gazdele au reacţionat rapid, dar Tânc a trimis cu capul pe lângă poartă din 6 m, iar G. Curcă a respins “torpila” expediată de Al. Ioniţă II. Presiunea giuleştenilor s-a concretizat în al doilea minut al prelungirilor, când apărarea Farului a fost neatentă la o aruncare de la margine, iar Al. Ioniţă II a marcat golul victoriei, scoţând un punct din “desaga” grupării de pe litoral.

GAFĂ DE ARBITRAJ. Golul victoriei rapidiste a fost precedat de o greşeală de arbitraj, lucru acuzat de antrenorul Ion Răuţă: „Fundaşul stânga era cu mingea în mână, în teren, pregătit să execute aruncarea de la margine, însă acest lucru a fost făcut de un alt jucător, care era câţiva metri mai în faţă, iar arbitrul nu a oprit jocul. Este o gafă la nivel de sat. Este adevărat însă că şi noi nu am fost atenţi şi am scăpat un punct printre degete. Ar fi fost un rezultat care încununa 70 de minute bune de joc, în care am demonstrat că formăm o echipă, că există o idee de joc şi că suntem bine organizaţi. Începutul a fost de coşmar, am primit două goluri foarte rapid, dar am revenit şi am egalat chiar dacă avem probleme în ofensivă, pentru că ne lipseşte cel mai experimentat atacant din lot”.

Au evoluat - Rapid (antrenor Viorel Moldovan): Drăghia - Voicu, Tânc, D. Lung, M. Stoica - Lazea (75 Martin), Selagea - Doman (63 Al. Coman), Al. Ioniţă II, Cl. Herea - Lukanovic (79 V. Negru); FC Farul (antrenor Ion Răuţă): Curcă - Niţescu, Bumbac, Buzea, Mansur - I. Florea, B. Nicola (73 Cr. Tothăzan) - Ivanovici, Coconaşu (88 Bolat), N. Creţu - Igiroşanu (58 Butoi). Cartonaşe galbene: Doman, Voicu / Buzea, Coconaşu, Ivanovici. Marcatori: Cl. Herea 1. I. Florea 10-autogol, Al. Ioniţă II 90+2 / Nicola 61, Ivanovici 66.

Celelalte rezultate din etapa a 8-a a Seriei 1: Rapid CFR Suceava - CF Brăila 2-1, Dunărea Galaţi - SC Bacău 2-2, ACS Berceni - Unirea Tărlungeni 1-0, Gloria Buzău - Unirea Slobozia 2-2. FC Clinceni şi CSMS Iaşi au stat.

Clasament: 1. Rapid Bucureşti 17p (golaveraj: 10-5), 2. FC Clinceni 13p (15-6), 3. CSMS Iaşi 12p (10-6), 4. ACS Berceni 12p (8-4), 5. Unirea Slobozia 10p (13-13), 6. FC FARUL CONSTANŢA 10p (7-11), 7. Gloria Buzău 9p (9-6), 8. Rapid CFR Suceava 6p (7-15), 9. Unirea Tărlungeni 5p (4-6), 10. CF Brăila 5p (9-12), 11. SC Bacău 4p (9-12), 12. Dunărea Galaţi 2p (7-12).