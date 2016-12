FC Farul își dorește un rezultat pozitiv în Giulești

Joi seară, de la ora 19.00, pe stadionul „Valentin Stănescu” din București (fostul Giulești), este programat meciul dintre echipa Rapid București și formația FC Farul Constanța, contând pentru etapa a 15-a din Liga a 2-a la fotbal, Seria 1. Celelalte partide ale rundei vor avea loc sâmbătă, întâlnirea din Giulești fiind devansată din motive de transmisiune directă pe Digi Sport 1. Disputa Rapid - Farul, una de tradiție a fotbalului românesc, cu multe meciuri directe chiar și în primul eșalon, este de această dată un derby al etapei din eșalonul secund. Bucureștenii sunt lideri ai clasamentului, cu 29 de puncte, în timp ce Farul, cu 24 de puncte, ocupă locul 4, la egalitate cu Dunărea 2005 Călărași (locul 3) și Dacia Unirea Brăila (locul 5). Poziția a 2-a este ocupată de Academica Clinceni, cu 26p. Cum partida se joacă abia în etapa a doua din returul sezonului regulat, multe se mai pot întâmpla până va debuta play-off-ul, însă un rezultat pozitiv pe terenul Rapidului îi poate menține pe constănțeni aproape de podiumul clasamentului.

„Echipa noastră se mobilizează întotdeauna când întâlnește adversari valoroși. Dovadă stau și rezultatele bune pe care le-am înregistrat în partidele cu primele cinci-șase clasate”, a declarat Gică Mina, antrenor secund la FC Farul. „Mergem în Giulești cu gândul la victorie, chiar dacă Rapidul este o echipă bună și ne așteaptă o partidă foarte dificilă. Vrem să facem un joc cât mai bun acolo, așa cum reușim în meciurile de pe teren propriu”, a afirmat fundașul Florin Pătrașcu, căpitanul echipei constănțene. „Cred în mine și în coechipierii mei că o să facem un joc bun în Giulești și că o să ne întoarcem cu cel puțin un punct de acolo. Sper să nu primesc gol nici de la Rapid și nici în etapele următoare”, a spus portarul Alexandru Gudea, care nu a luat gol în ultimele două partide jucate de FC Farul, 0-0 la Buzău și 5-0 la Constanța, cu Ceahlăul.

Așa cum am mai anunțat, mijlocașul Cristocea s-a accidentat în etapa trecută, chiar în debutul partidei cu nemțenii, și are șanse minime de a fi recuperat. De asemenea, mijlocașul Nicorec este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Iată și formația probabilă pe care antrenorii Constantin Gache, Ion Barbu şi Gică Mina ar putea s-o alinieze împotriva Rapidului: Gudea - Țăranu, Fl. Pătrașcu, D. Bratu, I. Barna - M. Ion, Ad. Ionescu, T. Bălan, Băjan - S. Chițu, Pătulea. În tur, la Constanța, Farul s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Sorin Chițu, în minutul 68.

