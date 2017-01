FC Farul îşi ia adio de la fani

Formaţia de pe litoral are şanse mari să-şi îndeplinească obiectivul pentru acest final de sezon, când şi-a propus să evite o nouă neprogramare şi să-şi păstreze locul în Liga a II-a. Astfel, chiar dacă restanţele către jucători s-au achitat abia vineri după-amiază, FC Farul a fost programată de către Federaţia Română de Fotbal, pentru meciul cu Steaua II Bucureşti, care va avea loc sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în etapa a 33-a. Fără Dennis Şerban, care a demisionat joi din funcţia de director tehnic, constănţenii vor fi conduşi de antrenorul principal Gică Butoiu. „Indiferent de situaţie, noi vom intra pe teren pentru a câştiga. Nu va fi uşor, pentru că vom avea în faţă o echipă bine pregătită, în timp ce noi ne-am antrenat de distracţie în ultimul timp. În plus, sunt şi mulţi absenţi”, a spus cel care a condus formaţia de pe litoral şi în ultimele trei etape ale turului, obţinând punctaj maxim. Butoiu are la dispoziţie pentru meciul de sâmbătă doar 17 jucători, dintre care Păcuraru este incert, din cauza unei uşoare accidentări. Pentru constănţeni este ultimul meci pe teren propriu în acest sezon, în ultima rundă urmând să joace miercuri, în deplasare, la Buzău.

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă: ora 11.00: Petrolul Ploieşti - Concordia Chiajna, Dinamo II Bucureşti - Delta Tulcea, FC Snagov - Dunărea Giurgiu, FCM Bacău - Dunărea Galaţi; duminică, ora 11.00: Săgeata Stejaru - Victoria Brăneşti, ora 13.00: Sportul Studenţesc - Gloria Buzău. Rezultate: Cetate Suceava - CSM Rm. Sărat 0-3 (la “masa verde”), FC Botoşani - Tricolorul Breaza 3-1 (s-a disputat miercuri).

Clasament Seria I

1. Brăneşti 32 21 7 4 60-25 70 (+22)

2. Sportul 32 19 8 5 62-22 65 (+17)

3. Petrolul Ploieşti 32 17 12 3 56-19 63 (+15)

4. FC Snagov 32 18 6 8 62-39 60 (+12)

5. Săgeata Stejaru 32 17 6 9 44-26 57 (+9)

6. Delta Tulcea 32 16 7 9 37-22 55 (+7)

7. Chiajna 32 15 5 12 49-36 50 (+2)

8. FC FARUL 32 15 5 12 49-42 50 (+2)

9. FC Botoşani 33 13 9 11 43-34 48 (-3)

10. Dunărea Giurgiu 32 12 7 13 39-40 43 (-5)

11. FCM Bacău 32 12 7 13 47-50 43 (-5)

12. Steaua II 32 10 10 12 33-32 40 (-8)

13. Dunărea Galaţi 32 11 6 15 32-38 39 (-9)

14. Gloria Buzău* 32 11 7 14 32-40 32 (-8)

15. Dinamo II 32 7 4 21 33-64 25 (-23)

16. Breaza 33 7 4 21 28-66 25 (-23)

17. CSM Rm. Sărat 33 4 7 22 14-66 19 (-32)

18. Cetate Suceava** 33 2 9 22 14-73 15 (-36)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată