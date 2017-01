FC Farul îşi plimbă jucătorii de la un teren la altul

Puşi pe lista de transferuri la sfîrşitul anului trecut, patru dintre jucătorii Farului au parte în ultimul timp de un tratament umilitor. La reunirea lotului, care a avut loc pe 7 ianuarie, Cristian Şchiopu, Răzvan Farmache, Marius Nae şi Florentin Cruceru au fost anunţaţi de conducerea clubului că se vor pregăti cu grupa de juniori B republicani, născuţi după 1992, sub comanda antrenorului Eugen Şovăilă. Cei patru au primit în acest sens cîte o hîrtie din partea grupării de pe litoral, semnată de directorul executiv Dan Pîra, prin care erau înştiinţaţi că trebuie să fie prezenţi luni, la ora 8.30, la Baza Sportivă “Triunghi”. Chiar dacă decizia nu respecta regulamentele fotbalistice, conform cărora Farul trebuie să le asigure celor patru condiţii de pregătire profesioniste, cel puţin la nivelul Ligii a III-a, Şchiopu şi compania s-au prezentat, ieri dimineaţă, la Baza Sportivă “Triunghi”, pregătiţi de antrenament, după ce făcuseră şi o scurtă vizită la Stadionul “Farul”. Dar, surpriză! Pe terenul îngheţat al bazei nu se afla nimeni, iar condiţiile de pregătire semănau mai degrabă cu cele din campionatul judeţean. Contactat telefonic, antrenorul Eugen Şovăilă a ieşit în întîmpinarea celor patru, bucuros să scape de frigul din vestiarele sărăcăcioase. Tehnicianul a părut mirat de prezenţa jucătorilor, iar surprinderea sa a fost explicată prompt: “Eu am fost înştiinţat că nu vă mai pregătiţi cu mine, ci cu echipa a doua a clubului”. Cei patru fotbalişti au rămas fără replică, mai ales că se întîlniseră cu antrenorul formaţiei FC Farul II, Ion Constantinescu, o jumătate de oră mai devreme, iar acesta nu le spusese nimic despre această schimbare. Drept urmare, au făcut stînga-împrejur şi la ora 10.00 s-au prezentat la antrenamentul echipei secunde, toată întîmplarea lăsîndu-le un gust amar. “Nu mi se pare normal, ar fi trebuit să fim şi noi anunţaţi din timp. Ce putem face însă? Trebuie să respectăm deciziile clubului. Eu sper totuşi să fiu declarat liber de contract şi să-mi găsesc altă echipă”, a spus Farmache, al cărui memoriu va fi judecat, astăzi, de Comisia pentru Statutul Jucătorului din cadrul FRF. “Ne-am prezentat la antrenament şi am făcut alergări pe pistă. Oricum, nu vorbeşte nimeni cu noi şi din cauza asta ne-au şi pus pe drumuri. Cînd am fost puşi pe lista de transferuri ne-au anunţat pe toţi, deşi unii dintre noi nici nu erau în Constanţa, iar acum nici măcar nu ne-au putut spune cu cine ne antrenăm. Voi rămîne în continuare la echipă a doua, dar sper ca situaţia să nu dureze la nesfîrşit”, a adăugat Şchiopu. “Ce lipsă de comunicare? Am trecut dimineaţă pe lîngă domnul Pîra şi domnul Constantinescu, echipaţi de antrenament, şi nu ne-au spus nimic. Dacă nu mergeam la juniori, spuneau că nu ne-am prezentat. Probabil că aşa vor ei să ne facă să plecăm. Eu asta îmi doresc, dar să mă lase să plec pe gratis. Oricum, avem contract şi trebuie să ne respecte. Aştept să se judece apelul şi să fiu declarat liber de contract, dar pînă atunci nu am ce face”, a acuzat Nae.

“O greşeală de comunicare”

Antrenorul echipei a doua a Farului, Ion Constantinescu, şi-a asumat vina pentru cele întîmplate, susţinînd că el ar fi trebuit să-i anunţe pe jucători în privinţa orei şi locului desfăşurării antrenamentului. “A fost o greşeală de comunicare. Eu am fost înştiinţat sîmbătă de către conducerea clubului că cei patru vor veni la antrenamentele echipei secunde. Ieri dimineaţă, pe la 8.00, i-am văzut la stadion, dar nu am apucat să le spun. Farul îşi respectă jucătorii şi de aceea s-a hotărît să nu fie lăsaţi la juniori. Au fost punctuali şi s-au antrenat normal”, a declarat Constantinescu. În schimb, directorul executiv al constănţenilor, Dan Pîra a fost mai concis: “Nu i-am găsit ca să le comunic această schimbare. Decizia de a-i aduce la echipa a doua i-a aparţinut lui Ion Marin. Oricum, ei nu vor juca în meciurile oficiale, ci doar se vor pregăti, pentru că noi avem alte planuri pentru echipa a doua”. În schimb, antrenorul principal Ion Marin a fost de acord că greşeala a aparţinut oficialilor clubului. “Cînd s-a luat decizia iniţială, nu se ştia programul echipei a doua. Pentru că ziua reunirii lotului de la FC Farul II a coincis cu cea de la juniori, am hotărît că este normal să-i chemăm la echipa a doua. Chiar dacă sînt pe lista de transferuri, trebuie să le asigurăm toate condiţiile de pregătire. Ar fi trebuit să fie anunţaţi de club despre această schimbare”, a explicat “Săpăligă”.