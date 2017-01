FC Farul îşi remaniază lotul pentru sezonul următor

Nemulţumiţi de evoluţia echipei în ediţia 2006-2007 a Ligii I, conducătorii Farului se pregătesc pentru o amplă remaniere a lotului în vederea sezonului următor. Primul care a părăsit gruparea de pe litoral este căpitanul Mihai Guriţă, care a semnat, ieri, un contract pe doi ani, cu opţiune pe încă unul cu Steaua Bucureşti. “Am venit cu un singur scop în Ghencea. Să joc in Liga Campionilor şi să cîştig campionatul cu Steaua. Le mulţumesc conducătorilor de la Farul pentru înţelegere, domnului Becali pentru încredere, iar suporterilor stelişti le transmit să creadă în mine şi să fie convinşi că voi da totul pe teren pentru a nu-i dezamăgi”, a declarat veteranul în vîrstă de 34 de ani. Tot din linia ofensivă a plecat Cosmin Tilincă, atacantului expirîndu-i împrumutul de la CFR Cluj. În plus, Tibor Moldovan este dorit de Ceahlăul Piatra Neamţ, care l-a pus în fruntea listei de achiziţii. În schimb, constănţenii l-au transferat definitiv pe brazilianul Gerlem de la gruparea portugheză Estoril, iar Bogdan Apostu şi Viorel Gheorghe vor reveni pe litoral, după ce au fost împrumutaţi pentru un an la UTA, respectiv FCM Braşov. Primul este însă ofertat în continuare de arădeni, urmînd ca aceştia să facă o ofertă concretă constănţenilor. Tot în compartimentul ofensiv, Farul încearcă să-i aducă pe Emil Nanu şi Ştefan Ciobanu de la Delta Tulcea, dar transferul celor doi depinde în mare măsură de venirea pe banca tehnică a antrenorului Constantin Gache.

În ceea ce priveşte postul de portar, Adrian Vlas va fi în continuare numărul 1, în timp ce George Curcă are şanse mari să plece la altă echipă, întrucît în iarnă îi va expira contractul. În locul său, va reveni Răzvan Stanca, împrumutat în sezonul trecut la Sportul Studenţesc. Cea mai stabilă situaţie se păstrează în apărare, unde toţi jucătorii au contract în continuare cu Farul, însă oficialii grupării de pe litoral încearcă să aducă “sînge proaspăt”, pe listă aflîndu-se căpitanul Unirii Alba Iulia, Ionuţ Cazan. Din linia de mijloc a dispărut Adrian Senin, căruia i-a expirat angajamentul cu formaţia constănţeană. În schimb, ar putea veni Enache Cîju, de la Delta Tulcea, curtat însă şi de la Gloria Bistriţa. “Sîntem în discuţii pentru mai mulţi jucători, dar nu putem da nume pînă nu se finalizează tratativele. Am primit şi mai multe oferte, dar pînă acum, doar plecarea lui Guriţă este sigură”, a explicat preşedintele executiv al Farului, Florentin Chiforeanu.