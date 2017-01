FC Farul l-a abandonat pe Soare

NEPLĂTIT DIN DECEMBRIE. Accidentat grav în urmă cu două luni, în timpul meciului cu FC Botoşani, din etapa a 25-a a Ligii a II-a, mijlocaşul Farului, Marius Soare a fost operat, pe 5 mai, la Spitalul “Floreasca” din Bucureşti, după ce medicii l-au diagnosticat cu o ruptură de menisc şi a ligamentului încrucişat anterior la genunchiul piciorului drept. În perioada scursă de atunci, fotbalistul în vârstă de 23 de ani nu a fost contactat de vreun oficial al grupării de pe litoral, fiind obligat să-şi achite din propriul buzunar atât costurile operaţiei, dar şi ale recuperării. Mai mult, Soare nu a mai primit salariul de peste şase luni, chiar dacă are unul dintre cele mai mici contracte din actualul lot. „Nu m-a sunat niciun oficial de la club. Mai mult, l-am căutat de câteva ori pe patronul Giani Nedelcu, dar nu mi-a răspuns la telefon. Singurul care m-a ajutat a fost nea Aurică, magazionerul, care mi-a dat câteva fanioane cu însemnele clubului, pe care le-am împărţit doctorilor. După operaţie, când am stat patru zile la Floreasca, în fiecare săptămână am mers la o clinică din Bucureşti, la control şi pentru fizioterapie. Totul m-a costat aproape 4.000 de euro, bani pe care i-am plătit din bugetul familiei. Nu doresc decât să-mi primesc salariul, care ar acoperi toate cheltuielile de până acum. Contractul meu este în jur de 800 de euro pe lună şi nu am mai primit niciun ban din decembrie. Dacă nu se va rezolva nimic, săptămână viitoare voi depune memoriu la federaţie, pentru că altă cale nu am”, a explicat Soare. Mijlocaşul constănţean nu va juca în acest an, sperând să revină pe teren la începutul anului viitor. „Nu mai am piciorul imobilizat, însă nu îl pot îndoi încă, deşi fac fizioterapie. Mă deplasez cu ajutorul unei cârje şi am început să pun piciorul în pământ. Sper ca în scurt timp să pot merge normal”, a explicat jucătorul Farului. Din păcate, patronul Farului, Giani Nedelcu, nu a putut fi contactat pentru a-şi preciza poziţia în această problemă.

SPERANŢE LEGATE DE MĂŢEL. Speranţele salvării clubului de pe litoral se leagă de transferul lui Alexandru Măţel, oficialii constănţeni anunţând că este posibil ca transferul fundaşului în vârstă de 21 de ani să se finalizeze până la sfârşitul acestei săptămâni. Conducerea Farului susţine că există o ofertă concretă din partea unui club de peste hotare, cel mai probabil de la Metalurg Doneţk, din Ucraina, însă jucătorul a declarat că nu ştie nimic despre acest lucru. Mai mult, Măţel pare mai aproape de o plecare la Internaţional Curtea de Argeş, grupare care-l doreşte şi pe internaţionalul de juniori Cosmin Matei.