FC Farul, la o victorie de evitarea retrogradării

Graţie unei serii de patru meciuri fără înfrângere, FC Farul Constanţa a ieşit din zona locurilor retrogradabile şi are şanse mari să se menţină în Liga a II-a şi în sezonul viitor. Constănţenii se află deasupra liniei retrogradării şi fac calcule înaintea ultimelor trei etape.

„Dacă am fi câştigat la Slobozia am fi stat liniştiţi. Aşa, încă suntem în pericol şi se poate întâmpla orice. Ar fi însă o prostie să eşuăm la final, după ce am pus echipa pe linia de plutire. Avem două puncte avans faţă de Rapid Suceava, dar moldovenii au un meci mai puţin, şi patru puncte avans faţă de Dinamo II Bucureşti. În plus, Sportul Studenţesc Bucureşti se află la două puncte în faţă noastră şi este greu de crezut că va mai lua puncte în acest campionat. Cu Chindia Tîrgovişte suntem la egalitate, dar dâmboviţenii sunt avantajaţi la rezultatele din meciurile directe şi de programul din ultimele etape. Dacă am gândi simplu, am spune că mai sunt două meciuri acasă, le câştigăm şi nu ne mai interesează rezultatele contracandidatelor. Primul nostru obiectiv este să câştigăm sâmbătă, cu CF Brăila, iar apoi vedem celelalte rezultate şi calculăm dacă am scăpat de griji. Ne-ar conveni foarte mult o victorie obţinută de Săgeata la Suceava, dar ne gândim doar să obţinem noi trei puncte sâmbătă”, a spus antrenorul Ion Răuţă. Tehnicianul constănţean îl va putea folosi în meciul cu CF Brăila, programat sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, pe Buzea, revenit după o etapă de suspendare, dar îşi face griji în privinţa lui Niţescu şi Curcă, în continuare accidentaţi. „Trebuie să strângem din dinţi şi să mergem înainte. CF Brăila pare ieşită din lupta pentru promovare, dar asta nu înseamnă că se va preda la Constanţa”, a adăugat Răuţă.