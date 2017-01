FC Farul l-a transferat pe Mala

După ce liberianul Ben Teekloh a devenit indisponibil pentru o mai lungă perioadă de timp, conducerea Farului a căutat un înlocuitor pentru postul de mijlocaş la închidere. Constănţenii s-au orientat tot către un jucător african, Muhamed Lamine Jabula Sano “Mala” sosind în probe în urmă cu o săptămînă. Atît antrenorul Constantin Gache, cît şi directorul tehnic Ion Marin s-au declarat mulţumiţi de prestaţiile jucătorului din Guineea Bissau, hotărînd să-l achiziţioneze definitiv de la formaţia portugheză de liga secundă Estoril. Tratativele s-au încheiat ieri, cele două părţi ajungînd la un acord. Astfel, Mala va evolua la gruparea de pe litoral pentru următoarele trei sezoane, urmînd ca astăzi să fie legitimat cu acte în regulă la Liga Profesionistă de Fotbal. “Am ajuns la o înţelegere cu jucătorul şi vom semna actele de transfer repede, pentru că dorim să înregistrăm acest transfer şi la Ligă în cel mai scurt timp. Sperăm ca şi cartea verde să ajungă în această săptămînă, iar Mala să poată fi utilizat, dacă antrenorul va decide acest lucru, în partida cu CFR Cluj. Va fi jucătorul Farului pentru următorii 3 ani”, a declarat Ion Marin. În vîrstă de 27 de ani, Mala este căpitanul reprezentativei statului Guineea Bissau, iar în ultimele două sezoane a fost coechipier cu actualii jucători ai Farului, Gerlem şi Mendy, la Estoril. Jucătorul are 1.85 metri şi 83 kilograme şi poate evolua atît pe postul de mijlocaş la închidere, cît şi pe cel de fundaş central. “Ştiam destul de multe despre Farul de la prietenii mei Gerlem şi Mendy. Este o echipă bună, care are forţa să facă performanţă. Cunosc fotbalul românesc, pentru că am urmărit jocurile echipelor Steaua şi Dinamo în cupele europene. În plus, îmi place la Constanţa, pentru că lumea este prietenoasă şi îmi aminteşte de ţara mea, Guineea Bissau. Nu mi-a fost greu să mă acomodez, chiar dacă am trăit ultimii 20 de ani în Portugalia”, a declarat Mala.

Directorul tehnic al Farului, Ion Marin l-a vizitat ieri pe Ben Teekloh, care se află internat la Spitalul Floreasca. “Jucătorul se simte din ce în ce mai bine, iar miercuri sau joi va fi externat din spital. Ben va reveni la Constanţa şi de acum încolo va conta doar cît de rapidă va fi recuperarea sa. A trecut peste toate momentele dificile\", a spus “Săpăligă”.

Cu Dinamo, în decembrie

Amînată de Liga Profesionistă de Fotbal la cererea oaspeţilor, partida FC Farul - Dinamo din etapa a cincea a Ligii I nu se va disputa pe 12 septembrie aşa cum fusese anunţat iniţial. “Cîinii roşii” au opt jucători convocaţi la cele două reprezentative şi, în aceste condiţii, s-a luat decizia reprogramării jocului. Cel mai probabil, jocul va avea loc în luna decembrie, după ce se va încheia turul de campionat. “Nu am primit nicio adresă oficială privind reprogramarea, astfel că nebuloasa continuă”, a spus Constantin Gache.