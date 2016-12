FC Farul, la un pas de dezastru

NICIUN UN EURO ACHITAT. Neprogramată în etapa a 30-a a Ligii a II-a la fotbal, când ar fi trebuit să întâlnească sâmbătă, pe CSM Rm. Sărat, pe teren propriu, din cauza datoriilor către jucătorii Şchiopu, Ion Barbu, Paşcovici, Rusmir şi Rastovac, FC Farul Constanţa se află într-o situaţie disperată. Gruparea de pe litoral riscă să nu aibă drept de joc nici în etapa a 31-a, programată la sfârşitul acestei săptămâni, când ar trebui să dea piept cu Tricolorul Breaza, în deplasare, ceea ce ar echivala cu retrogradarea în Liga a III-a, cu interdicţia de a promova timp de un sezon. Deşi ajunseseră la o înţelegere cu cei trei jucători români pentru o reeşalonare, oficialii constănţeni nu s-au ţinut de cuvânt şi nu au achitat prima rată, în valoare de 8.000 de euro. „Vineri am mers la stadion pentru a încasa prima rată, 3.000 de euro, dar mi s-a spus că nu au ajuns încă banii. Am aşteptat, dar nu mi s-a plătit nimic nici sâmbătă şi nu mai accept să fiu păcălit. Vreau să-mi achite întreaga datorie, 9.200 de euro, şi nu mai sunt de acord cu reeşalonarea”, a spus Paşcovici. „Nu am primit niciun ban, deşi, conform înţelegerii, ar fi trebuit să încasez la sfârşitul săptămânii trecute 3.000 de euro. Nu-mi doresc să se ajungă la a doua neprogramare şi la retrogradarea în Liga a III-a, dar vreau să-mi recuperez banii. Am semnat o reeşalonare şi nici aceasta nu se respectă”, a adăugat Şchiopu. „Am ajuns joi la o înţelegere, dar nu am mai primit nicio veste de la club şi nici prima rată, 2.000 de euro, nu mi-a intrat în cont. Nu înţeleg ce se întâmplă şi unde se va ajunge cu echipa”, a acuzat Barbu. Situaţia este cu atât mai gravă, cu cât în zilele următoare expiră termenul limită şi pentru a doua rată, alţi 8.000 de euro, la care se adaugă o primă tranşă către cei doi jucători sârbi, în jur de 20.000 de euro. „Vom face în aşa fel încât Farul să fie programată în următoarele trei etape şi să încheie sezonul”, a spus patronul constănţenilor, Giani Nedelcu.

DATORII URIAŞE. Pe lângă datoriile către cei cinci, care şi-au câştigat drepturile la comisiile din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, gruparea de pe litoral se confruntă cu alte restanţe. Astfel, clubul constănţean trebuie să achite peste 200.000 de euro impozite şi taxe la stat, 15.000 de euro către RAJA, pentru a fi reluată furnizarea apei la stadion, 300.000 de euro restanţe către ceilalţi jucători din lot şi plăţi către alte firme, în urma deplasărilor şi stagiilor de pregătire din actualul sezon. La această sumă s-ar putea adăuga, cât de curând, restanţele către foştii antrenori Ştefan Stoica şi Vasile Mănăilă, plus preparatorul fizic Adrian Cosman, care şi-au cerut drepturile aferente contractului până la sfârşitul acestui an, chiar dacă au plecat încă din luna aprilie de la Constanţa. Mai mult, Chico şi-a depus memoriu la FIFA, cu şanse mari de a câştiga, iar FC Farul ar putea fi obligată de forul mondial să-i plătească şi datoriile, şi salariul pe sezonul viitor, în jur de 150.000 de euro. Acelaşi drum va fi urmat şi de Diogo Andrade, care ar adăuga astfel încă 10.000 de euro pe lista datoriilor.